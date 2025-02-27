Почему средневековые изображения больше напоминают современные комиксы, чем классическое искусство? Художники специально создавали такие образы или они просто не умели рисовать? Эти и другие вопросы обсудишь на встрече арт-клуба. Это не лекции, а возможность каждому высказать свое мнение, поделиться впечатлениями о картинах и выставках. Ты узнаешь, как анализировать произведения искусства. Участники получают знания, которые можно тут же применить на практике. Ведущая: Валерия Мачнева, искусствовед, экскурсовод, лектор, создательница проекта об искусстве Art Studiolo.