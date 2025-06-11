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Пассионарные травы

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

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400₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная выставка художника и дизайнера Вениамина Степанова. Название экспозиции ссылается на одноименную серию работ автора. В данном контексте травы наделяются человеческими качествами: они стремятся к свету, сопротивляются воинствующей среде. «Трава всегда интересовала и волновала своей сезонной живучестью и похожестью на жизненные ситуации, на человеческие взаимоотношения. Трава также может быть воинственной и мирной, любить или ненавидеть, как люди», — писал художник Вениамин Степанов. Выставка показывает графические работы автора, скульптуру. Архивные материалы в экспозиции также раскрывают вклад Вениамина Степанова в формирование городской среды Екатеринбурга и развитие дизайнерского творчества. Время работы галереи: с 12.00 до 21.00 (касса работает до 20:00)

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