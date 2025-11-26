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Мы

Центр города
проспект Ленина, 50, 3 этаж, пространство Теплица

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Совместная выставка печатной и оригинальной графики Георгия Воронкова и Насти Франц «Мы». «Мы» — это совместная выставка двух друзей, художников-графиков, соседей по мастерским, выпускников СХУ им. Шадра и двух скорпионов. Экспозиция строится как диалог, в котором, сохраняя индивидуальность, они создают единое высказывание и знакомят зрителя с различными техниками печатной и оригинальной графики, а также персональной жизненной философией каждого. Выставка работает с 13:00 до 20:00 каждый день.

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