Возраст 16+
Про событие
Светская не религиозная медитация, где через техники работы с вниманием ты развиваешь и тренируешь навыки сосредоточения, ясности и равности. Практика проходит онлайн (zoom), 20 минут практика и обсуждение. У организаторов принято присутствовать с включенной камерой, поддерживать дружескую атмосферу, задавать вопросы. Подходит для начинающих. Записаться или задать вопрос по ссылке на покупку билетов.
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