Манера Зинштейна легко определяется как экспрессионистическая, но его тяга к мгновенному фиксированию впечатления от момента вносит в искусство черты импрессионизма. Сам художник отмечает для себя важное сходство с детским рисунком в выражении искренности и непосредственности восприятия. Советское официальное искусство сложно принимало Зинштейна: его работы подвергались критике, а попытки вступить в Союз Художников увенчались успехом лишь в 1988 году. При этом с кругом нонконформистов Арон Зинштейн держал определенную дистанцию, а в постсоветское время слава и признание не замедлили явиться к художнику. Время работы: вт.-вс. с 14.00 до 20.30. Понедельник - выходной. По входному билету в Музей: 400 руб. — полный, 200 руб. — льготный