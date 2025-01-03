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«Место встречи изменить нельзя». Выставка Арона Зинштейна

Музей Андеграунда
улица Добролюбова, 4

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от 200₽ до 400₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Манера Зинштейна легко определяется как экспрессионистическая, но его тяга к мгновенному фиксированию впечатления от момента вносит в искусство черты импрессионизма. Сам художник отмечает для себя важное сходство с детским рисунком в выражении искренности и непосредственности восприятия. Советское официальное искусство сложно принимало Зинштейна: его работы подвергались критике, а попытки вступить в Союз Художников увенчались успехом лишь в 1988 году. При этом с кругом нонконформистов Арон Зинштейн держал определенную дистанцию, а в постсоветское время слава и признание не замедлили явиться к художнику. Время работы: вт.-вс. с 14.00 до 20.30. Понедельник - выходной. По входному билету в Музей: 400 руб. — полный, 200 руб. — льготный

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