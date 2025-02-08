Фильмы, которые ты смотришь в качестве зрителя, становятся частью твоей биографии. Но киноман способен превратить опыт своего взаимодействия с кино в профессию. В выступлении пойдет речь о том, как детская любовь к «необычным фильмам» может определить судьбу и карьеру. Обсудишь, почему культурология позволяет исследователю и эксперту превращаться в настоящего хамелеона и соединять в своей профессиональной деятельности подходы, одновременно популярные в индустрии кино, сфере искусства, и образовательном процессе. Кроме того, обсудишь с чего начать свои первые шаги, если хочешь работать на кинофестивале или читать лекции о кино. Спикер: Наталья Казурова, к.ист.н., культуролог и киновед, ст.н. сотрудник МАЭ РАН, автор книги «Между жизнью и смертью: Заметки о творчестве Аббаса Киаростами» (НЛО), программный директор Международного кинофестиваля «Дни этнографического кино» (Москва), куратор кинопрограммы Фестиваля искусств Востока Daira (СПб), преподавательница МИП, НИУ ВШЭ (Москва).