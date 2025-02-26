Одна из важнейших потребностей человека — сон. Но знаешь ли ты, как правильно выстроить культуру сна, чтобы высыпаться, быть энергичными, поддерживать здоровье и красоту? Ты можешь проверить свои знания на вебинаре от Международного института интегративной нутрициологии (МИИН). Ты узнаешь: - как оценить свой сон на полноценность - как просыпаться отдохнувшим и энергичным Ты получишь: - научные рекомендации от нутрициологов и врача-сомнолога - лайфхаки против утренней разбитости, зависимости от кофеина и сладкого - правила питания для полноценного сна Спикеры: 1) Антонина Цвинария, специалист в области здоровья детского ЖКТ с опытом 7 лет, дипломированный специалист Holistic Nutririon & Detox Coaching, тренер по питанию и здоровому образу жизни, преподаватель курса МИИН «Интегративный детский нутрициолог». 2) Екатерина Веселова, health-коуч, академический директор МИИН, автор и методолог проектов по системному оздоровлению. Приглашенный гость: Светлана Кабочкина, основатель школы обучения профессии «Консультант по детскому сну», психотерапевт, детский психолог. Если у тебя не получится присоединиться на прямой эфир в 12:00 мск, повтор вебинара запланирован на 19:00 мск.