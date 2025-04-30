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Как читать фотографию

Онлайн

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Представленный теоретический материал и выполнение практических заданий позволяет овладеть языком фотографии, необходимым для лучшего понимания уже существующих снимков или создания новых. Фотографии способны рассказывать истории наравне с текстами, созданными на естественном языке, быть инструментом как социального исследования, так и самопознания. В бесплатной версии открыта часть материалов.

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