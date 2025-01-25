Интервенция – искусство, появившееся там, где его быть не должно было. Работа включается в обычное пространство, деликатно или броско и явно меняет его суть и смысл, создавая новую историю. Большинство привыкло, что искусство можно увидеть на стенах галерей и музеев. А что если искусство можно найти даже на случайно прогулке, там где ты его не ждал? Искусство интервенции такое удивительное явление, которое может появится где угодно. Оно может быть совсем незаметно и игриво, доступно только самым внимательным, как малюсенькие работы Слинкачу. А может заявлять о себе во всеуслышание как гигантские масштабные инсталляции Кристо и Жан Клод. Присоединяйся, чтобы увидеть как художники 20 века играют со зрителями и пространствами, создавая новую точку зрения для места и его истории. На практике, придумаешь собственные интервенции. Из материалов понадобится: – бумага а4, базовые материалы для рисования, – фольга и/или пищевая плёнка, – малярный скотч.