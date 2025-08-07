В жизни ежедневно происходят десятки событий, на часть из которых наши реакции не поддаются объяснению. Это происходит потому, что у каждого есть свои триггеры и шаблоны поведения, о которых люди не задумывются. Хочешь научиться понимать свои истинные эмоции и получить инструменты, которые помогают в реальной жизни? Приходи на Интерактив с психологами. На встрече не прорабатывают психологические запросы, а разбирают реальные ситуации и помогают увидеть связь между действиями, реакциями и эмоциями: — Не нужно никуда ехать, наливай чай и подключайся онлайн. — Задавай любые вопросы, которые тебя волнуют, делись своим опытом и получай обратную связь сразу от двух психологов с мужской и женской точки зрения.