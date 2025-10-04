Ты дома, с чашкой чая — а процесс идёт. Сила «Лилы» в любом уголке планеты. «Лила» – психологическая настольная игра самопознания и ассоциаций, которая позволяет заглянуть внутрь себя. Ведущий: Александр Филатов — человек, который сыграл в «Лилу» больше 400 раз и до сих пор не устал. Занятие проходит в 15:00 по МСК, продолжительность — 3 часа.