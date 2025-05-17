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была(а) недавно

Центр города
проспект Ленина, 50, 3 этаж, пространство Теплица

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Совместная выставка постеров Насти Франц и Саши Черепанова, посвящённая теме любви, отношениям и так называемому «тревожному типу привязанности», носителями которого являются художники. Все постеры будут доступны к приобретению по предзаказу. Выставка станет отправной точкой нового проекта Теплица а базе коворкинга в Центре города. Проект направлен на поддержку молодого искусства Екатеринбурга и дает почву для «роста» как начинающих авторов, не имеющих большого выставочного опыта, так и кураторов и сочувствующих арт-среде, которым также нужно место для «культивирования» новых и смелых идей.

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