Совместная выставка постеров Насти Франц и Саши Черепанова, посвящённая теме любви, отношениям и так называемому «тревожному типу привязанности», носителями которого являются художники. Все постеры будут доступны к приобретению по предзаказу. Выставка станет отправной точкой нового проекта Теплица а базе коворкинга в Центре города. Проект направлен на поддержку молодого искусства Екатеринбурга и дает почву для «роста» как начинающих авторов, не имеющих большого выставочного опыта, так и кураторов и сочувствующих арт-среде, которым также нужно место для «культивирования» новых и смелых идей.