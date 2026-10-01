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Авторская мафия

Волгоградская улица, 28

Начало:

Завершение:

от 10₽ до 500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Приглашаются все, кто хочет провести вечер интересно, познакомиться с новыми людьми и попробовать себя в роли настоящего детектива. Городская мафия — это не просто игра. Это живое общение, неожиданные знакомства, жаркие дебаты и эмоции. Ты получишь авторскую роль, окунёшься в интригу и сможешь убедить город, что именно ты говоришь правду. Приходи один, с друзьями или компанией — здесь легко влиться, найти своих людей и провести вечер по-настоящему ярко. Запись на игру в тг организатора. Вход — свободный донат.

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