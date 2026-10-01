Приглашаются все, кто хочет провести вечер интересно, познакомиться с новыми людьми и попробовать себя в роли настоящего детектива. Городская мафия — это не просто игра. Это живое общение, неожиданные знакомства, жаркие дебаты и эмоции. Ты получишь авторскую роль, окунёшься в интригу и сможешь убедить город, что именно ты говоришь правду. Приходи один, с друзьями или компанией — здесь легко влиться, найти своих людей и провести вечер по-настоящему ярко. Запись на игру в тг организатора. Вход — свободный донат.