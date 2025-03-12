На встрече онлайн-книжного клуба обсудишь новую книгу Артуро Перес-Реверте, впервые изданную на русском языке! «Последнее дело Холмса» — его поклон жанру классического детектива, где расследование требует холодного ума, фантазии и таланта к дедукции, а не эффектной стрельбы из револьвера, драк в темных переулках, мигающих неоновых вывесок за окном и непременного бурбона в ящике стола. Артуро Перес-Реверте — испанский писатель и журналист, автор исторических романов и детективов. Перу писателя принадлежат около 16 романов, сотни статей в журналах. Каждый из его исторических романов основан на реальных событиях, изучению которых автор уделяет очень много времени. Темы удивляют своим разнообразием: от игры в шахматы до истории возникновения книгоиздания, от изучения работ голландских мастеров XVI в., до информатики и даже фехтования.