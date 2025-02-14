Возраст 16+
Про событие
Во время влюбленности бабочки в животе, а что в это время творится в мозгах? Любовь живёт три года, а как изменяются уровни нейромедиаторов в головах тех, кто любит? Что нейробиологи знают про любовь и можно ли мы как-то использовать их знания в повседневной жизни? Обсудишь с холодной или не очень головой в День всех влюбленных! Лектор: Антон Захаров, физиолог, популяризатор науки, со-основатель Средней школы для взрослых Прямая трансляция лекции: http://arhe.msk.ru/stream
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