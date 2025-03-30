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Участники обсудят статью, которая, согласно голосованию в информационных ресурсах РЭО, избрана в качестве статьи года. О чем она? Издательская аннотация: В этой статье анализируется феномен жути как разновидности странного эстетического опыта. Отталкиваясь от идеи Фишера («Странное и жуткое», 2017) о том, что люди могут отличить странность и жуткость от не-странности, автор предлагает оригинальный подход к жути. Он утверждает, что жуткость — это появление недоопределенности в пространственно-временном расположении объектов опыта относительно переживающего агента; эта недоопределенность приводит к дестабилизации «горизонта объективности», в рамках которого осмысляются объекты видимости. Это имеет экзистенциальное последствие — дестабилизацию чувства бытия субъекта в мире. Итак, как возможно рассмотреть этот феномен через эстетическую оптику? Какие эффекты вызывает внимание к жуткому? В чём особенность этих жутких объектов? Статья доступна по адресу: https://www.researchgate.net/publication/382462943_An_Analytic_of_Eeriness
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