Выбор редакции. Спектакль «Faust. Конференция-триллер»

Классика классикой. Вечные истории и сценарии разыгрываются веками с вариациями, исходя из хребта сюжета. Интерес вызывает то, как завернётся ход событий в очередной раз. Искушение, любовь, непонятость окружающими — всё это в новом спектакле-конференции-триллере Faust.

Что по сюжету?

Входя в зрительный зал, ты становишься свидетелем научной конференции, где выступает Генрих Фауст — учёный, непонятый гений своего времени. Его идеи опережают ход событий, и от этого он вынужден проводить вечера дома в душевных муках, заглушая страдания успокоительными.

Но вдруг в его руках оказывается панацея — контракт, преподнесённый Мефистофилем. Принять ход событий или вырваться из неблагоприятного сценария, обрести силу и могущество? Что выберет Фауст? Кажется, выбор очевиден, но тебе лучше увидеть это своими глазами. Необычный спектакль с нотками сюрреализма и дичи.

Тем, кто не читал «Фауста»...

...спектакль будет интересен, потому что само по себе действо очень живое. К тому же в самом начале запускается таймер на час: герои и сюжет постепенно движутся к точке отсчёта. Отдельного внимания заслуживает актёрская игра. Роль Фауста исполняет Азат Рахимзянов, и он прекрасно передаёт широкий спектр переживаний, которые испытывает главный герой. Думаю, выйдя из зала, ты точно заинтересуешься произведением и захочешь его прочесть.

А для тех, кто читал?

Тем, кто уже читал трагедию Гёте, будет интересно ознакомиться с новым авторским видением режиссёра Савелия Виноградова. Посмотреть, как классический сюжет может быть наложен на нашу реальность, где уже существуют такие понятия, как квантовая механика и атомная бомба.

Какой вайб ожидать?

Театр «Угол» — это всегда про приятное времяпрепровождение. Здесь всё не навязчиво и без помпезности. Уютная камерная театральная лаборатория задаёт настроение с самого порога — на входе встречает вежливый и дружелюбный капельдинер, в холле интеллигентные молодые люди ведут культурные беседы. Особенно нравится в «Углу», что даже при минимальном количестве реквизита постановка не страдает. Чувствуется, что здесь царит правило «Чеховского ружья» — «Если на стене висит ружьё, оно обязательно должно выстрелить». Люблю это место за лаконичность, дружелюбную атмосферу, свежесть режиссёрской мысли и актёрского исполнения. Однозначно интеллектуально-уютный и приятный вайб. Каждое посещение — заряд вдохновением!

Кстати, помимо Фауста в «Углу» много других занимательных постановок, обрати внимание на:

Faust. Конференция-триллер Спектакль — kompott: научная конференция, которая превращается в лабиринт снов, погружает в бездну бессознательного на фоне истории странной любви и спасения. Это попытка сделать ... 25 января Творческая лаборатория «Угол» 500₽

История от Матвея Школьник Матвей — из CCCР. Здесь он учится жить, любить и дружить, мечтает и ищет своё предназначение. Но меняется реальность вокруг него, как меняется и он сам. Будет ли место в н... 18 января Творческая лаборатория «Угол» 500₽

л.у.р.н.и.с.т.: музей разбитого сердца Это спектакль о первом опыте: любви, дружбе, буллинге и разбитом сердце. Попытка через истории трёх героинь понять, когда заканчивается детство. Полина, Алиса и Марина давно дружа... 26 января Творческая лаборатория «Угол» 500₽