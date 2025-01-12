  1. Блог

Выбор редакции. Спектакль «Faust. Конференция-триллер»

Остановись, мгновение, ты прекрасно! Современная интерпретация трагедии Иоганна Гёте «Фауст» от творческой лаборатории «Угол».

Что будет в статье:

  1. - Что по сюжету?
  2. - Тем, кто не читал «Фауста»...
  3. - А для тех, кто читал?
  4. - Какой вайб ожидать?

Классика классикой. Вечные истории и сценарии разыгрываются веками с вариациями, исходя из хребта сюжета. Интерес вызывает то, как завернётся ход событий в очередной раз. Искушение, любовь, непонятость окружающими — всё это в новом спектакле-конференции-триллере Faust. 

Что по сюжету?

Входя в зрительный зал, ты становишься свидетелем научной конференции, где выступает Генрих Фауст — учёный, непонятый гений своего времени. Его идеи опережают ход событий, и от этого он вынужден проводить вечера дома в душевных муках, заглушая страдания успокоительными. 

Но вдруг в его руках оказывается панацея — контракт, преподнесённый Мефистофилем. Принять ход событий или вырваться из неблагоприятного сценария, обрести силу и могущество? Что выберет Фауст? Кажется, выбор очевиден, но тебе лучше увидеть это своими глазами. Необычный спектакль с нотками сюрреализма и дичи. 

Тем, кто не читал «Фауста»...

...спектакль будет интересен, потому что само по себе действо очень живое. К тому же в самом начале запускается таймер на час: герои и сюжет постепенно движутся к точке отсчёта. Отдельного внимания заслуживает актёрская игра. Роль Фауста исполняет Азат Рахимзянов, и он прекрасно передаёт широкий спектр переживаний, которые испытывает главный герой. Думаю, выйдя из зала, ты точно заинтересуешься  произведением и захочешь его прочесть. 

А для тех, кто читал?

Тем, кто уже читал трагедию Гёте, будет интересно ознакомиться с новым авторским видением  режиссёра Савелия Виноградова. Посмотреть, как классический сюжет может быть наложен на нашу реальность, где уже существуют такие понятия, как квантовая механика и атомная бомба. 

Какой вайб ожидать?

Театр «Угол» — это всегда про приятное времяпрепровождение. Здесь всё не навязчиво и без помпезности. Уютная камерная театральная лаборатория задаёт настроение с самого порога — на входе встречает вежливый и дружелюбный капельдинер, в холле интеллигентные молодые люди ведут культурные беседы. Особенно нравится в «Углу», что даже при минимальном количестве реквизита постановка не страдает. Чувствуется, что здесь царит правило «Чеховского ружья» — «Если на стене висит ружьё, оно обязательно должно выстрелить».  Люблю это место за лаконичность, дружелюбную атмосферу, свежесть режиссёрской мысли и актёрского исполнения.  Однозначно интеллектуально-уютный и приятный вайб. Каждое посещение — заряд вдохновением!

Кстати, помимо Фауста в «Углу» много других занимательных постановок, обрати внимание на: 

Faust. Конференция-триллер
Faust. Конференция-триллер

Спектакль — kompott: научная конференция, которая превращается в лабиринт снов, погружает в бездну бессознательного на фоне истории странной любви и спасения. Это попытка сделать ...

Творческая лаборатория «Угол»

500₽

История от Матвея
История от Матвея

Школьник Матвей — из CCCР. Здесь он учится жить, любить и дружить, мечтает и ищет своё предназначение. Но меняется реальность вокруг него, как меняется и он сам. Будет ли место в н...

Творческая лаборатория «Угол»

500₽

л.у.р.н.и.с.т.: музей разбитого сердца
л.у.р.н.и.с.т.: музей разбитого сердца

Это спектакль о первом опыте: любви, дружбе, буллинге и разбитом сердце. Попытка через истории трёх героинь понять, когда заканчивается детство. Полина, Алиса и Марина давно дружа...

Творческая лаборатория «Угол»

500₽

Моему сыну
Моему сыну

Спектакль о том, как быть папой. Трогательные, местами ироничные рассуждения молодого отца о трудностях в воспитании первенца: о любви и памперсах, футболе и танцах, создании перв...

Творческая лаборатория «Угол»

500₽

Что есть в статье:

  1. Что по сюжету?
  2. Тем, кто не читал «Фауста»...
  3. А для тех, кто читал?
  4. Какой вайб ожидать?

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста