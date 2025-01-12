Выбор редакции. Спектакль «Faust. Конференция-триллер»

Классика классикой. Вечные истории и сценарии разыгрываются веками с вариациями, исходя из хребта сюжета. Интерес вызывает то, как завернётся ход событий в очередной раз. Искушение, любовь, непонятость окружающими — всё это в новом спектакле-конференции-триллере Faust.
Что по сюжету?
Входя в зрительный зал, ты становишься свидетелем научной конференции, где выступает Генрих Фауст — учёный, непонятый гений своего времени. Его идеи опережают ход событий, и от этого он вынужден проводить вечера дома в душевных муках, заглушая страдания успокоительными.
Но вдруг в его руках оказывается панацея — контракт, преподнесённый Мефистофилем. Принять ход событий или вырваться из неблагоприятного сценария, обрести силу и могущество? Что выберет Фауст? Кажется, выбор очевиден, но тебе лучше увидеть это своими глазами. Необычный спектакль с нотками сюрреализма и дичи.
Тем, кто не читал «Фауста»...
...спектакль будет интересен, потому что само по себе действо очень живое. К тому же в самом начале запускается таймер на час: герои и сюжет постепенно движутся к точке отсчёта. Отдельного внимания заслуживает актёрская игра. Роль Фауста исполняет Азат Рахимзянов, и он прекрасно передаёт широкий спектр переживаний, которые испытывает главный герой. Думаю, выйдя из зала, ты точно заинтересуешься произведением и захочешь его прочесть.
А для тех, кто читал?
Тем, кто уже читал трагедию Гёте, будет интересно ознакомиться с новым авторским видением режиссёра Савелия Виноградова. Посмотреть, как классический сюжет может быть наложен на нашу реальность, где уже существуют такие понятия, как квантовая механика и атомная бомба.
Какой вайб ожидать?
Театр «Угол» — это всегда про приятное времяпрепровождение. Здесь всё не навязчиво и без помпезности. Уютная камерная театральная лаборатория задаёт настроение с самого порога — на входе встречает вежливый и дружелюбный капельдинер, в холле интеллигентные молодые люди ведут культурные беседы. Особенно нравится в «Углу», что даже при минимальном количестве реквизита постановка не страдает. Чувствуется, что здесь царит правило «Чеховского ружья» — «Если на стене висит ружьё, оно обязательно должно выстрелить». Люблю это место за лаконичность, дружелюбную атмосферу, свежесть режиссёрской мысли и актёрского исполнения. Однозначно интеллектуально-уютный и приятный вайб. Каждое посещение — заряд вдохновением!
Кстати, помимо Фауста в «Углу» много других занимательных постановок, обрати внимание на:
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