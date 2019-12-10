В ТЕМПЕ ВАЛЬСА

Эффективное общение - определяем правильный темп речи. Общение сопровождает человека на протяжении всей его жизни, во многом определяя достижение определенного социального статуса, включение в ту или иную социальную страту, формирует содержание и качественное наполнение жизни: мы общаемся на работе, с клиентами и сослуживцами, коллегами, на рабочих совещаниях и планерках, кофе брейках и перерывах на обед, дома с детьми, с супругом или супругой, с родителями. Популярным способом проведения досуга для многих россиян в выходные дни стал просмотр передачи "Голос" на Первом федеральном канале, по телевизору. Между тем, такой важный инструмент ежедневного общения как голос - есть у каждого, а не только у вокалистов одноименного телевизионного шоу и каждому крайне важно и полезно использовать свой собственный голос в различных ситуациях жизненного общения. И тогда капризная Удача, в образе снегурочки в эти предновогодние дни, повернется к вам своим челом и нажмет большую красную кнопку! Рассмотрим такую характеристику общения как темп речи, то как быстро или медленно вы говорите, насколько отчетливо и понятно для слушателя вы проговариваете слова. Если темп слишком быстрый, тогда слова как бы сглатываются, не проговариваясь в достаточной мере. Если темп слишком медленный, тогда слова текут вяло, затрудняя понимание, теряется смысл речи. Важно соблюдать ровный темп речи, не слишком быстрый и не слишком медленный, стараться говорить в одинаковом для себя темпе в любой ситуации. Между тем, существуют и некоторые особенности аудитории, такие например как географические и национальные особенности (испанцы, итальянцы и другие южные народы предпочитают быструю и экспрессивную речь, северные финны или эстонцы - медленную и неторопливую), либо корпоративный стиль проведения деловых совещаний, которые требуют изменить быстроту речи, ее темп в угоду ясности понимания публики, перед которой вы выступаете, чтобы произвести на слушателей позитивное впечатление, быть с ними "на одной волне". Попробуйте задать себе несколько несложных вопросов, таких как: - достаточно ли ровно я произношу слова? - какой темп приемлем для данного коллектива слушателей? не следует ли мне убыстрить или замедлить тем своей речи? Таким образом, ровный темп речи позволяет вам говорить эффективно в большинстве ситуаций общения и с разного рода людьми. Важно найти баланс, гармоничное сочетание, "золотую середину" между быстрым и медленным темпом речи. И, в то же время, учитывать, что некоторые ситуации требуют проявления гибкости в использовании скорости произнесения слов, убыстрения или наоборот замедления темпа своей речи.