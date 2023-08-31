Театр «Курт»: яркие истории на черном фоне

На прошлой неделе несколько человек из нашего комьюнити попали на спектакли камерного театра «Курт» и поделились своими впечатлениями.

Сама я побывала на спектакле «У ковчега в 8» и вышла после него с теплым чувством.

«У ковчега в 8» – это комедия положений, и она же философская притча о дружбе, любви и смысле жизни в целом. Все это в оболочке легкой истории о трех пингвинах, которым досталось только два места на Ноевом ковчеге.

Посмотрела с удовольствием. С декорациями вообще проявили изобретательность. Все по минимуму, но очень наглядно.

У других «кавровчан» также осталось много впечатлений от других постановок «Курта».

Эртине о спектакле «С любовью и всякой мерзостью»: «Прекрасный спектакль! В нем поднимаются достаточно сложные и насущные вопросы. Спасибо актерам за испытанные восторженные эмоции. За приятные впечатления и некую воодушевленность».

Маша о спектакле «Мать Тьма»: «Абсолютно великолепная актерская игра, погружаешься в атмосферу полностью, где-то веселые танцы, где-то глубокие диалоги, где-то задействованы зрители из первых рядов. Мой вердикт – идти, и идти на другие спектакли тоже, потому что круто и камерно».

Софа о спектакле «Оркестр»: «Встретили нас приятно, провели до здания, угостили шампанским: чувствуется гостеприимство хозяев. Однако, постановка впечатления не произвела совсем. Чисто с технической точки зрения: минимальные декорации есть, актеры играют нормально. Как по мне, пьесу выбрали они не подходящую для молодого театра (возможно с амбициями). Актеры молодцы, старались, но стоит, наверное, задуматься о выборе репетуара».

В общем, театр «Курт» – приятное ламповое место, где люди живут своим делом и делятся им от души (а перед началом угостят тебя чаем с печеньками).