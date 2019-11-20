СвеТТень Анастасии Гуровой

Анастасия Гурова — художник из Омска, впервые представляет персональныи? проект «СвеТТень». Дочь известного графика Евгения Гурова, автор понятных сюжетов, преподаватель и участница 20 крупных групповых выставок резюмирует свое творчество новои? экспозициеи?, большая часть которои? это работы, созданные за последние два года, и несколькими более ранними листами. Она смело шутит: «Я вообще себя художником не считаю. Так... Решаю проблему баланса между черным и белым». Эта мысль в контексте обыденности объясняет любовь к материалу, стремление к стилизации и разные настроения в каждом сюжете. Она сделала «подготовительную стадию»-коим является рисунок для многих своим стилистическим приемом. Кто раз в жизни пробовал сделать простым карандашом просто реалистично- обычное изображение осознают багаж мастерства и трудолюбия Насти Гуровои?. Уникальность ее творческих образов в соединимости «классическои?» техники грифельного карандаша с современным видением сюжетов и формальных композиции?. Черно белая материальность, стиль и образность генерируют впечатление, в котором отчетливо слышны для каждого свои ноты близости. «Старая» академическая дисциплина рисунок в голове художницы выстраивается в новыи? творческии? продукт современности неизменных сюжетов городских и сельских пеи?зажеи?, заметок из путешествии? и абстрактных композиции?. Она развивает тему созерцания и уединения. Мир без людеи?, в котором не чувствуется не покинутости не грусти. Похоже на то, что кто-то нажал кнопку «стоп» и этот секундныи? момент трансформировался в материальныи? литературно атмосферныи? образ, иллюстрирующии? среду на этапе до или после деи?ствия. Формально автор не озвучивает конкретные проблемы, но меланхолия и наслаждение природои? как факт вполне могут лежать в основе тихого обращения к экологическим затруднениям поднимая этот вопрос на уровень осознания. Зима воспринимается белоснежным покровом, сибирские реки Иртыш и Енисеи? своеи? неугомонностью и мощью, а пеи?зажи Черногории притягивают витиеватым орнаментом поверхностеи?, залитых солнцем. Она гордится самобытностью родных мест деревни и города. Художник и среда два понятия, где первое неразрывно связано со вторым. Если изучать биографию любого мастера, то первым делом обращаешь внимание на то где родился и учился человек. Именно там запускались важнеи?шие творческие процессы, которые в дальнеи?шем сыграли главные роли в судьбе художника. «А вообще река меня завораживает... Я живу с видом на реку.... Смотрю на нее весь год в свои семь окон с 10 этажа.... Я художник студии?ныи?. Все рисую не с натуры, и деревня — это сеи?час образ из мозгов, но начиналось все с севера Омскои? области с «Надеждинки» и первого снега», - так коротко и емко цитирует свою графику Анастасия. Решая пространство бумаги таким изощренным трудоемким способом, художник использует возможности грифельного стержня на пределе и поднимает еще одну тему «художественности» произведения. При всеи? кажущеи?ся простоте ее изображении?, будь то сюжет или формальная композиция «из жизни клубков» они эстетически прекрасны. Она не просто создает образ, а осознанно перерабатывает и упаковывает его в некую знаковую систему символов, которая понятна и ясна для понимания человека с однои? географическои?, региональнои? культурнои? точки или с однои? ценностью. Впечатление включается на осознанном или бессознательном уровне не просто эмоциональным фоном, а визуальными контекстами, организуемыми в определеннои? плоскости листа. Художественныи? язык автора в локальных обобщениях, ритмических деталях, композиционных конструкциях коммуницирует со внешним пространством согласно мышлению, каждого из нас. Он понятен и многофункционален и отражает современное видение художника. Автор выбирает из видимои? реальности только необходимые формы будь то холодные каменные глыбы или игольчатые черные голые деревья, жужжащие клубки или прихотливые ритмы пеи?зажеи? Черногории. Еи? удается сделать снег пушистым морозным и белым, а камни хранящими память. Угольныи? цвет и оставленные не покрытые места придают этим простым на первыи? взгляд историям сложныи? характер. уравновешенные кружевные ритмы. Выстраивает ли автор внутренние метафоры возводя пеи?заж на уровень эстетики-можно будет поразмышлять каждому из нас.