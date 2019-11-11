СПЕКТАКЛЬ "МОЖНО ПОПРОСИТЬ НИНУ?": ОПЫТ ВОСПРИЯТИЯ Последних 3 месяца я так или иначе обсуждаю с коллегами вопрос современного восприятия Великой отечественной войны. Возможно, потому что в 2020 году 75 лет победы, а может быть потому, что общество до сих пор не отпускают вопросы ценностных ориентиров, актуализированных войной и победой. Последний раз я наобум задала вопрос Мартину Штеффенсу на пресс-конференции фестиваля "48 часов": "В России до сих пор высокая степень милитаризованности в обществе. А как на этот счёт в обществе и искусстве Германии?". Не знаю, почему я сформулировала именно этот вопрос. Он удивился и сказал: "Действительно, когда мы делали конкурс детских рисунков в Новосибирске, то 30% рисунков было о войне. Я подумал, что это случайность. В Германии дети не так активно рисуют на тему войны". После его фразы, я задумалась: "а как влияет осознание масштаба Великой отечественной войны и победы на современных нас?". Ответ на мучивший меня вопрос дала Ирина Латынникова. Итак, в кемеровском театре для детей и молодежи в октябре состоялась премьера нового спектакля "Можно попросить Нину", по одноимённому рассказу Кира Булычева. Спектакль о фантастическом пересечении времен и разнице ценностей в 2019, 1972 и 1942. Три взгляда на пищу, врагов, помощь ближнему и ценность жизни. Актёр Евгений Белый, играющий главную роль Вадима в 1972 году, становится эмоциональным проводником зрителя в московскую повседневность 1942 года. 13-летняя Нина, живущая в 1942 недоумевает тому, что Франция свободна, а немецкие туристы приезжают в Москву. Во время этой сцены атмосфера в зрительном зале максимально напряжена и наэлектризована. Так как если бы затронули какую-то общую забытую обиду и боль. И вот, по зрительской реакции мне стало понятно, что драматизм великой отечественной войны, подвиг преодоления послевоенной разрухи вшит в наш культурный код навсегда. В спектакле есть много всяких нюансов, углубляющих идею. Есть несколько спорных для меня моментов, но в контексте общего впечатления они не имеют значения. Однозначно, театр для детей и молодежи в этом театральном сезоне поставил хит. Причем, аудитория, на которую рассчитан спектакль, максимально широкая. Отцов и матерей зацепит антураж 1972 года, детей - эстетика 2019 года, самое старшее поколение, думаю, отреагирует на интонации перехода к событиям 1942 года. Особенно порадовало отсутствие дидактизма и нравоучения в восстановлении советского булычевского обращения к военной повседневности. Спектакль "Можно попросить Нину" стоит включить в программу групповых посещений театра школьниками. Думаю, что в рейтинге для семейных культ походов с детьми старше 10 лет этот спектакль также будет на высших строчках. Фотографию для публикации предоставил Юрий Кузнецов.