СЕРИЯ 7. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: ДИЗАЙН ЕЛКИ В XIX ВЕКЕ

Уже в XIX веке выявился "русский вкус" в украшении ёлки. В российском сознании укрепилось представление о дорогой ёлке. В богатых домах в декоре рождественского дерева использовали дорогие ткани и ленты, драгоценности и ювелирные изделия - кольца, перстни, серьги. Считалось красивым обилие на хвое золота, серебра и блеска. СВЕЧИ Свечи на ёлке были популярны вплоть до 1940-х годов. Хотя свечи были очень опасные и часто приводили к трагическим случаям. Почему же тогда люди продолжали устанавливать свечи на елку. С одной стороны, рождественская символика свечей долго сохраняла свое значение. С другой стороны, в сценарии праздника постоянным сюжетом было "зажигание на ёлке свечей". Кстати, до сих пор одним из самых популярных сюжетных ходов детского утренника является зажигание огоньков на ёлке. Электрические гирлянды пришли на смену свечам, обезопасили елку и сохранили этот сюжетный ход праздника. ГИРЛЯНДЫ Мода на электрические гирлянды появилась на рубеже XIX - XX века. Но, во-первых, гирлянды были дорогие. Во-вторых, лампочки нагревались и были не менее пожароопасные, чем свечи. В-третьих, лампочки в цепи были соединены последовательно и часто перегорала одна лампочка и выходила из строя вся гирлянда. Мастера создавали гирлянды в домашних условиях из обычным лампочек. Только в 1950-е годы елочная гирлянда стала более распространённой на домашних елках. ИГРУШКИ ИЗ КАРТОНА Одним из самых популярных видов игрушки стали фигурки из дрезденского картонажа. Игрушка представляла собой силуэтное изображение фигуры животного, склеенного из двух половинок выпуклого тонированного картона, затем покрывались золотой или серебряной фольгой и расписывались вручную. Эту технологию впервые применили в Дрездене в последней трети XIX века, за что игрушки стали называть дрезденскими. Хотя аналогичные елочные украшения делали в Лейпциге, а немного позже эту технологию изготовления фигурок стали использовать в России. Игрушки из дрезденского картонажа были относительно недорогим и красивыми, а потому приобрели популярность. ИГРУШКИ ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ Одним из самых первых материалов ёлочных украшений стал папье-маше. Его начали использовать в Тюрингии в 1820-е годы. Из папье-маше делали фигурки людей, животных, птиц, рыб, овощи и фрукты. Сверху фигуру покрывали слоем специальной соли для уплотнения и блеска поверхности. Кроме папье-маше, немецкие мастера использовали технологию ватной игрушки. Фигурки из папье-маше и ваты расписывали вручную и украшали цветной папиросной бумагой, пряжей, стеклянными вставками. ИГРУШКИ ИЗ ВОСКА Ещё одним популярным материалом для изготовления ёлочных украшений стал воск. Обычно использовался бесцветный пчелиный воск с добавлениями для прочности других компонентов. Из воска отливали формованные игрушки. Они были изящные и дорогие. Но у воска был сильный недостаток - он плавился от соседства на ёлке со свечами. СТЕКЛЯННЫЕ ИГРУШКИ Существует легенда о том, как люди придумали украшать рождественское дерево стеклянными шарами. Однажды в одной немецкой деревне был неурожай яблок. Тогда люди попросили стеклодувов сделать стеклянные яблоки для украшения рождественской елки. Быль эта или легенда неизвестно, но немецкие стеклянные игрушки были самыми популярными тогда в XIX веке, да и сейчас Германия в числе лидеров в создании ёлочных украшений из стекла. Даже во время Первой мировой войны, когда пытались ограничить ввоз немецких товаров во все страны Антанты, елочные игрушки продолжали экспортировать по всему миру. Кроме немецких, в Россию ввозились и чешские (из Богемии) стеклянные игрушки, но они не смогли превзойти их в изяществе и разнообразии. Мода на елочный стиль постоянно менялась. Были призывы к простоте и естественности. В Европе в XIX веке предлагали вернуться к старине и украшать ель только яблоками и выпечкой. Другая модная тенденция предлагала вернуться к органической ёлке и украшать её только тем, что может расти на ней, то есть шишками, и никаких яблок и пряников. Ещё модные тенденции предлагали дизайн "серебряной ёлки", то есть украшать её белыми свечами, имитацией снега и льда, а также серебряными шарами, мишурой, блестящей ватой и "волосами ангела" (дождик). В России в конце XIX века была популярна елка в неорусском стиле, когда ее украшали деревянными игрушками, выполненным мастерами традиционных русских промыслов. Ещё в конце XIX века украшение ёлки можно было ранжировать по социальному принципу. Были "богатые" и "бедные", "семейные" и "благотворительные", "дворянских", "купеческие", "интеллигентские", "городские" и "сельские" ёлки.