СЕРИЯ 6. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЕЛКИ

Благотворительность была одной из составляющей образа жизни в России второй половины XIX века. Благотворительные и общественные ёлки устраивались семьёй императора, дворянскими семьями, купечеством, представителями доходных профессий. Много отсылок к таким благотворительным елкам для детей из бедных семей можно найти в литературе. Ванька Жуков в чеховском рассказе просит дедушку взять для него у барышни "золоченый орех", когда у господ будет елка с гостинцами". Первая русская "публичная" елка была установлена в 1852 году в Петербурге на Екатеринигофском вокзале. В последней трети XIX века елки устанавливали в общественных местах во многих городах. В Казани в это время устраивали детские ёлки во всех городских театрах и клубах. Устраивали новогодние балы в залах Дворянского, Купеческого и Военного собраний. Причём, вход на бал был доступен любому желающему. Достаточно было заплатить 50 копеек и получить рекомендацию от члена клуба. Новогодние балы и маскарады для взрослых и детей проходили до 6 января. В сельских приходских школах, городских гимназиях и училищах тоже устраивали рождественские празднества. Часто школьная елка была главным событием для всех окрестных сел. Людей было столько много, что зал не мог их всех вместить. Тогда приехавшие на елку заглядывали в окна зала, чтоб хоть как-то полюбоваться на лесную красавицу и приобщиться к празднику. Елку обязательно украшали. Но так как елочные украшения были дорогие, то дети, вместе со взрослыми сами мастерили украшения на елку, начиная примерно за месяц до Рождества. Уже в те годы считалось, что совместное создание ёлочных украшений - это хорошая практика воспитания детей и скрепления семейных и дружеских отношений. Семейную традицию создания ёлочных игрушек на благотворительную елку в своём дневнике описала дочь Льва Толстого Татьяна Сухотина-Толстая. Мама Софья Андреевна Толстая приносила большой мешок грецких орехов, клей и тетрадки с золотой и серебряной фольгой. После наклеивания фольги на орех, его высушивали, а потом протыкали иголкой, на которую нанизывали розовый бант для подвески на елку. Эта была трудная работа, и дети часто кололи себе пальцы, булавки гнулись и банты отрывались от орехов. Ещё Софья Андреевна заранее закупала штук 100 кукол-скелетцев (или скелеток). Это были неодетые деревянные куколки, одни из самых дешёвых, у которых гнулись ноги и были расписаны головы (на заглавной фотографии именно они). Все девочки семьи вооружались иглами и начинали шить им одежду. Кукол одевали как мальчиков, девочек, царей, цариц, а также шили национальные костюмы - русский крестьянский, итальянский, шотландский. Таких наряженных скелеток дарили каждому ребёнку, пришедшему на елку. Часто игрушки, сделанные своими руками раздавали на ёлки "для бедных", отправляли в сиротские приюты и даже отправляли на фронт Первой мировой войны. Итак, благотворительные и общественные ёлки были всегда. Это не советское и не современное изобретение. Российское общество считало важным устраивать праздник для всех. Хотя и были ёлки "для бедных", но в российских городах был популярен формат новогоднего и рождественского бала или маскарада для всех горожан, желающих принять участие в празднестве. Совместное изготовление ёлочных украшений детьми и взрослыми тоже уходит корнями в дореволюционный уклад семьи и школы. Детей из дворянских семей приучали трудиться не только для собственного блага и семейного уюта, но и для радости обездоленных детей.