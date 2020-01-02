СЕРИЯ 3. ЕЛКИНЫ ИСТОРИИ: НЕМЕЦКОЕ ВЛИЯНИЕ

Рождественские ёлки и традиции их украшения появились и распространились в Германии. Уже из Германии эта мода разошлась по всему миру и прижилась в России. Часть исследователей считает, что моду на рождественские ёлки принесла в Россию супруга Николая I Александра Фёдоровна, урожденная прусская принцесса Шарлотта. В целом немецкие принцессы внесли вклад в развитие культуры празднования рождества в России. Другая часть историков культуры обращает внимание на то, что петербургские немцы уже в начале XIX века в своих домах устанавливали украшенные рождественские ёлки. Русские, посещая немецкие земли, наблюдали, воспринимали и заимствовали эту праздничную традицию. В провинции мода на рождественский праздник распространилась быстрее в тех городах, где была больше и кооперированнее немецкая и другие европейские диаспоры. Так, например, в Казани уже во второй половине XIX века наряжать рождественскую елку стало престижно. Несмотря на то, что в Казани не было своих мастеров по созданию ёлочных украшений, торговцы специально к Рождеству заказывали елочные игрушки из Москвы, Петербурга, Харькова, Одессы, Киева и Варшавы. Элитное происхождение традиции украшать елку подтверждает тот факт, что в низшей городской и сельской среде распространенность этой традиции даже в начале XX века была не значительной. Рождество и святки праздновали, а вот ель не украшали. Для детей этих слоев рождественская елка была чудом и роскошью, а не праздничной повседневностью. Детей из бедных семей приглашали на городские елки, а также для них организовывали школьные ёлки. Итак, рождественские елочные традиции в России стали результатом культурного заимствования. Традиция рождественских ёлок активно поддерживалась и распространилась императорской семьёй и немецкими городскими диаспорами. Благотворительные ёлки для детей из бедных семей тоже стали фактором распространения моды на рождественское дерево. Рождественские семейные праздники символизировали новое, более продвинутое мышление и достаточно высокий социальный статус семьи.