Проклятый «Крик» Мунка шагает в массы
Искусствовед Дилетант
Все знают картину Эдварда Мунка «Крик»? Ну да, ту самую, где на фоне кровавого неба нарисовано лысое существо с открытым ртом! Представьте, что эту картину купили с молотка более чем за 100 млн. долларов. А между тем, она считается проклятой! Всех, кто не уважает творчество художника и смеется над картиной, ждет мгновенная карма. Один умник вообще додумался ткнуть в картину пальцем. И что вы думаете? Нет, у него не отвалился палец. Мужчина просто погиб в пожаре. Но в интернете трусливых нет! На картину придумано столько пародий, что можно организовать выставку и пригласить туда искушенных диванных критиков. Как вам кричащий Джокер или Дарт Вейдер из Звездных войн? По-моему, сильно! Для любителей мультиков, есть картины орущий Сквидварт, Патрик, Пряня из «Шрека». Туда занесло даже смешарика Бараша. Но мой фаворит – это Гомер из «Симпсонов». Карикатуры создаются на многие картины, но «Крик» бьет все рекорды. Вот, что значит настоящая народная любовь и признание! Образ востребован в рекламе, кино, производстве сувениров и одежды. Ну не боится народ ни Бога, ни черта! Знал бы Мунк, что его шедевр будет красоваться на носках Васи из соседнего подъезда, сжег бы нафиг все 4 копии картины. Кстати да! Вы не этого не знали? Мунк писал свой «Крик» 4 раза. Поговаривают, что он страдал от психических расстройств. И пока его не начали пичкать антидепрессантами и всякой запрещенной ерундой, он регулярно выдавал такую вот красоту. Да чтоб я ловил такой приход, товарищи! Как только Мунк прошел лечение и вышел из больницы, его одержимость пропала. Авторитетные искусствоведы предполагают, что на холсте изображен панический ужас, а лысое яйцеголовое существо – это автопортрет. И на самом деле никто не кричит, а наоборот – закрывает уши, спасаясь от крика. Вот так апгрейд, да? Сама фигура, кстати, тоже вызывает немало споров: таким Мунк видит себя? Это гуманоид или призрак? Мумия? Скелет? Сперматозоид? Нет, художник, однозначно был не в себе. За свою жизнь художнк написал довольно много картин. И вы только вслушайтесь в их названия: «Цветок боли», «Смерть в комнате больного», «Тревога», «Убийца, и, уж простите, «Юноша и проститутка». Согласитесь, так и веет добром, позитивом и жизнелюбием! Это вам не какая-то «Девочка с персиками» Серова. Дружище Мунк больше 100 лет назад изрядно потрудился над своими картинами. Сегодня же самые смелые шутники не покладая рук трудятся над созданием пародий на его шедевры. Вот так искусство и шагает в массы. Пыс- пыс: интересны коллаборации в... А да, тама моих статей больше: https://zen.yandex.ru/id/5c8008ee89984400b4288529