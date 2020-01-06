Пришла коляда накануне Рождества!

Что такое Рождество? Это один из самых светлых праздников в году, а преддверие его окрашено особенным звучанием. Рождественская музыка — это, прежде всего, колядки - незамысловатые короткие песенки, отражающие национальные фольклорные традиции, звучат из уст взрослых и детей, знаменуют наступление особенной поры, времени, когда всё плохое должно остаться в прошлом, а хорошее и доброе — стать настоящим. В православной традиции колядовать принято не только непосредственно в преддверии Рождества. Допустимы проведения обрядов с песнопениями в течение всего святочного периода (от рождественской ночи до Крещения). Колядками считаются обрядовые песни, исполняемые под Рождество. Чаще всего, это простые четверостишия, положенные на простой запоминающийся мотив. Этимология «уводит» вглубь славянской языческой мифологии. Колядой называли богиню, покровительствовавшую сбору богатого урожая. Таким образом, первые колядки исполнялись задолго до того, как на Руси было принято христианство, и являлись примером традиционной «сезонной» песни, посредством которой люди старались вымолить у богов милость. ИСТОРИЯ КОЛЯДОК История колядок условно развивалась в двух векторах. Это связано с трансформацией господствовавших в мире религиозных убеждений и с тем, что постепенно пришедшее на смену языческим верованиям христианство в разное время в различных странах «оформилось» в качестве католичества и православия. НА ВОСТОКЕ Изначально у славянских народов колядки были исключительно «посевными», то есть исполнялись, чтобы задобрить богов и богинь в пору работы на полях. Колядование в урочные дни происходило так: ранним утром к домам прибегали дети, они пели колядки, бросали в образа горсти зерна. Считалось, что эти действия «благоволят» плодородному сезону.Традиция наряжаться для колядок также возникла в языческий период. Предполагалось, что устрашающие костюмы и маски помогают связаться с могущественным миром мёртвых, а усопшие, согласно древним сказаниям, имели власть на миром живых, могли влиять на события будущего как в хорошую, так и в дурную сторону. В истории славянских народов первые колядки по смысловому наполнению были различными и не всегда отражали выраженный религиозный подтекст. Короткие простые песенки исполняли на различных праздниках, приуроченных к важным событиям: сбору урожая, началу посевного сезона, свадьбе или ожиданию прибавления в семье. С распространением среди славян христианства пришло некое переосмысление языческих традиций, многие из них канули в Лету, другие — были адаптированы под иное мировоззрение, ставшее общепринятой догмой. Последнее относится и к колядкам. Песенки сохранили своё название, но стали частью принципиально новой традиции, обычая восхвалять Рождение Христа и делиться радостью с родными, близкими людьми. Понятие «колядовать» приобрело тот вид, в котором дошло до наших дней. Оно стало означать следующее — ходить в гости, наряжаться, петь песенки и получать за это «дары». Отказаться пускать на порог коляду — означало накликать беду, прогневить Господа, а значит, весь следующий год терпеть неудачи. НА ЗАПАДЕ Смысловыми «предшественниками» колядок являются религиозные гимны, первые из которых появились в Риме в IV-ом веке. Эти труды были написаны священнослужителями на латыни. К X столетию начинает оформляться отдельное направление в стихотворчестве — рождественские секвенции, структура которых подразумевала наличие рифмованных срок. Добавлять музыку к таким литературным произведениям стали постепенно начиная с XII века. Подобная практика появлялась и распространялась исключительно в стенах монастырей, где монахи получали образование, а значит, имели возможность не только заниматься творчеством, но и записывать его, передавать потомкам, создавая основу для появления преемственности традиций. Впервые на Западе само понятие «колядовать» появилось в XIV столетии в Англии и быстро распространилось по территории Европы. Так, в частности во Франции, исполнение колядок непременно сопровождалось танцем, хороводом. Структура песенок была примерно одинакова: произведение состояло из нескольких коротких куплетов и припева. С наступлением XV века колядки стали видоизменяться. Церковь, имевшая огромное влияние на общество в средние века, весьма благосклонно относилась к песням с религиозным содержанием, поэтому новая рождественская традиция стремительно распространялась, чему активно способствовали миссионеры и францисканцы. В период Реформации (XVI-XVII вв) религиозные песни не утратили актуальности, так как представители протестантизма во всех его ответвлениях весьма лояльно относились к музыке вовремя богослужений. Во второй половине XIX века был издан первый сборник религиозных рождественских песен «Christmas Carols, New and Old». Книга в значительной степени поспособствовала популяризации жанра не только в строгом викторианском обществе чопорной Англии, но и в соседних европейских регионах. В 1961 году рождественские католические песни были изданы в формате пятитомника под редакцией Дэвида Уилкокса и Реджинальда Жака. ПОПУЛЯРНЫЕ КОЛЯДКИ Старинные песенки на русском и украинском языке отражают не только христианские, но и языческие мотивы, ибо их история уходит глубоко в века и имеет отношение к осуществлению древних национальных обрядов. Стихотворный сюжет колядок может прославлять рождение Иисуса Христа или восходить к героям былин и народных сказаний. Популярны, к примеру, такие колядки: «Уродилась Коляда накануне Рождества». «В стране Иудейской Вифлеем стоит». «Коляда-моляда прикатила молода». «Христос Спаситель в полночь родился». «Нынче ангел нам спустился и пропел: «Христос родился!». В католическом мире к колядкам относятся скептически, считая их пережитками язычества. Однако католичество, будучи одной из ветвей христианства, поддерживает существование аналогов колядок. Ими являются рождественские песнопения, без которых светлый и добрый праздник не мыслим. Их принято исполнять за семейным праздничным столом. «Silent Night» — одно из самых известных и любимых Рождественских песнопений у католиков. Впервые песня была исполнена в 1818 году в церкви Св. Николая в небольшом австрийском поселении Оберндорф на реке Зальцах. Впоследствии местечко обрело невероятную популярность среди туристов как родина рождественского гимна «Тихая ночь» (песня имеет множество вариантов перевода, в том числе — на русский язык). Оригинальный текст на немецком был написан священником по имени Иосиф Мор. Мелодию создал Франц Грубер, школьный учитель и органист. «O Holy Night» — автором рождественской песни является Адольф Адам. В 1847 году он специально создал стихотворный текст, отражающий размышления о значимости появления на свет Христа и необходимости искупления человеческих прегрешений, для музыкальной поэмы на французском языке «Полночь, христиане! Это торжественный час». Автором этого масштабного произведения, именуемого религиозной марсельезой, значится виноторговец, поэт и вольнодумец Пласидо Каппо. Содержание песни интересно тем, что Христос, согласно тексту, предстаёт не только как мученик, но и избавитель от несправедливости всего заблудшего мира. «I Heard the Bells on Christmas Day» — текст песни основан на содержании поэмы «Рождественские колокола». Авторство принадлежит американцу Генри Лонгфелло, чей жизненный путь охватил сложный исторический период Гражданской войны. В тексте, созданном в 1863 году, отражены глубокие переживания, связанные с печальными событиями жизни автора: его молодая супруга погибла при пожаре, а сын без благословения родителя ушёл на фронт, где был тяжело ранен.