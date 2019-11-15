"Нота - языковая единица"

Последние триста лет филологов-новаторов терзает идея создания искусственного языка. Известно около двухсот проектов, но почти все они в настоящее время забыты в силу своей некорректности, сложности и т.д. В интересные факты о музыке, все же, вошел один проект – музыкальный язык «Соль-ре-соль». Разработал эту языковую систему Жан Франсуа Сюдр, француз по происхождению. Правила музыкального языка были обнародованы в 1817 году, всего на проектирование грамматики, словаря и теории у последователей Жана ушло сорок лет. Корнями слов, конечно же, стали семь известных всем нам нот. Из них и образовавались новые слова, например: - си=да; - до=нет; - ре=и(союз); - ми=или; - фа=он; - ре+до=мой; Конечно же, такую речь мог сыграть музыкант, но сам язык оказался труднее самых сложных языков в мире. Тем не менее известно, что в 1868 году в Париже даже вышли первые (и, соответственно, последние) сочинения, в которых был использован музыкальный язык.