«Маугли» в стиле «Дюны»: премьера мюзикла в Театре Эстрады

Есть планы на выходные 25 и 26 февраля? У нас да: идём на премьеру мюзикла в Театре Эстрады им. А. Райкина, и тебя приглашаем — наблюдать, как знакомая с детства сказка будет чувствовать себя в жанре постапокалиптической антиутопии. Нам вместе с Маугли предстоит пройти тернистый путь, преодолеть жестокость «механической» природы, чтобы стать настоящим Человеком. Ведь закон джунглей всё ещё гласит: каждый сам за себя. Что обещают постановщики? Исполинских механических зверей в каменных джунглях XXI века — мертвом мире в стилистике фильма «Дюна», и в противовес им — тёплый, живой мир людей. Чего ожидаем мы? Дыхания свежести от переосмысленной сказки и весеннего тепла от её вечных ценностей. Киплинг ведь тоже в своё время не придумал «Книгу джунглей» с нуля, а взял за основу мотивы индийских сказок — и как хорошо получилось! Кто это сделал? Режиссёры Алексей Франдетти и Дарья Борисова — уже не впервые работают вместе, и «Золотые маски» есть у обоих. Это точно будет красиво, 100% будет музыкально, и более чем премьерно! Успевай купить билетик, пока немного мест ещё есть.