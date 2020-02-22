Масленица идёт, весну за собой ведёт!

Масленица — это весёлые проводы зимы и встреча весны. Даже блины, которые непременно пекут на масленицу, являют собой символ солнца, которое всё ярче разгорается, удлиняя дни. Этот праздник достался нам в наследство от языческой культуры, но проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники, но праздник масленицы продолжал жить. Его встречали и провожали с той же неудержимой удалью, что и в языческие времена. Как любой славянский праздник, Масленица немыслима без особых песен. Для каждого дня длящихся целую неделю торжеств это песни свои – ими сопровождаются игры и забавы, застолья и народные гуляния. ПОНЕДЕЛЬНИК — «встреча». В этот день нужно делать ледяные горки. Чем выше горка, тем лучше будет урожай: "Подай, Боже, ключик! Весну отомкнути. Зиму замыкати. Зима на возочке, На одном полозочке. Весна на челночке, А лето в карете". ВТОРНИК — «заигрыш». В этот день все играют в разнообразные весёлые игры: "Благослови, мати, весну сострекати! А зелёный явор кудрявый! Весну сострекати, зиму провожати! А зелёный явор кудрявый! Зиму провожати лето закликати! А зелёный явор кудрявый! Приди, весна! Приди, красна! А зелёный явор кудрявый!" СРЕДА — «лакомка». В этот день накрывают особо обильный стол, то есть лакомятся от души. На первом месте в ряду угощений, конечно, блины: "Бабушка, бабушка, бабушка. Испеки оладушки, оладушки – Горячие и пышные, С малиною и вишнею..." ЧЕТВЕРГ — «разгуляй». Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают битвы за снежные городки и катания на лошадях: "Ой ты, Масленица на двор въезжает, Широкая на двор взъезжает. А мы, девушки, ее встречаем, А мы, красные, ее встречаем". ПЯТНИЦА — «тёщины вечера». В этот день мужчины едут в гости к тёщам (мамам своих жён), а те угощают их блинами: "Как на масленой неделе На столы блины летели! С пылу, с жару, из печи, Все румяны, горячи! Масленица, угощай! Всем блиночков подавай! Подходите, разбирайте, Похвалить не забывайте!" СУББОТА — «золовкины посиделки». Ходят в гости ко всем другим родственникам и угощаются опять-таки блинами: "Напеки, кума, блинов, да чтоб были пышные. Нынче Маслена неделя – можно съесть и лишнего." ВОСКРЕСЕНЬЕ — «прощёный день». Это самый главный день масленицы. В этот день все люди просят друг у друга прощения за все свои грехи, дурные дела и поступки, нехорошие слова и все друг друга прощают. Кроме того, в этот день полагается сходить на кладбище, чтобы попросить прощения и у умерших В этот день провожают масленицу и дают обеты: "А мы Масленицу провожали, провожали Дорогую свою потеряли, потеряли А мы в ямочку закопали, закопали А мы ямочку притоптали, притоптали Лежи, Масленица, весь годочек, весь годочек Через год мы тебя раскопаем, раскопаем И обратно тебя раскатаем, раскатаем Уж ты Масленица, кривошейка, кривошейка Мы проводим тебя хорошенько, хорошенько!" В народных песнях на Масленицу чаще всего поют об изобилии, и это не случайно. Ведь праздник проводов зимы знаменовал на Руси начало сельскохозяйственного цикла, от успешности которого зависело и благосостояние, и само выживание людей: "Как на масленой недели Со стола блины летели, И сыр, и творог- Все летело под порог!" Но изобилие – это не только плодородие земли, а еще и рождение детей. Поэтому в масленичных песнях говорится о любви и о согласии в семье. В старину к этому празднику приурочивали смотрины невест, заключали помолвки. Есть и особые детские песни: "Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Тут и сусленики, тут и масленики!" Пели на Масленицу и грустные песни. Зима всегда была тяжелым временем, и когда она кончалась, наши предки вспоминали близких, которым не довелось встретить весну. Блины – традиционное блюдо славянского поминального стола. Но Масленица праздник веселый, поэтому в отместку Зиме устраивают ее шутливые похороны и сжигают чучело, радуясь приходу Весны и наступлению тепла: "Ох ты уточка полевая, Полевая, лели, полевая, Где ты ноченьку ночевала, Ночевала, лели, ночевала? “Ночевала я у лесочку, У лесочку, лели, у лесочку, Под ракитовым под кусточком, Под кусточком, лели,под кусточком..."