КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Туристы привыкли видеть Санкт-Петербург в его самом нарядом облике классицистической архитектуры. Для более продвинутых туристов со вкусами немного тоньше массового поиск скрытых и более сложных смыслов города становится изысканной игрой. Предлагаю читателю петербургские адреса редкой для этого города архитектуры конструктивизма. Новый образ жизни требует новой архитектуры. Труд, досуг и саморазвитие, семейный быт, взаимодействие со структурами власти - все эти сферы требовали своего нового пространства. ТРУД: ЗДАНИЕ ФАБРИКИ "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" (ул. Корпусная 1) Здание силовой станции трикотажной фабрики "Красное знамя", спроектированное немецким архитектором Эрихом Мендельсоном сейчас практически самое известное здание конструктивизма в Петербурге. Вообще-то фабрика работала с 1855 года. Основал её купец Иван Натус, а затем купил и расширил производство Фридрих Вильгельм Керстен. В 1919 году фабрика была национализирована, а в 1922 году ей было присвоено название "Красное знамя". На достаточно успешно работающей фабрике планировалось устроить образцовое социалистическое производство. В этот период строительство зданий промышленных предприятий сосредоточило все новаторские идеи современной архитектуры. Конечно, активно приглашались иностранные специалисты, так как в стране внедрялись передовые мировые технологии. Для строительства новых корпусов фабрики из Германии был приглашён архитектор Эрих Мендельсон. Немецкий архитектор построил только силовую подстанцию, хотя разработал единый комплекс зданий, занимающий целый квартал. По форме объёмы здания напоминают корабль. Округлые формы водонапорной башни, удлиненные прямоугольные объёмы и геометризм деталей создают пространственную доминанту. Контраст цветом и динамика в сочетании форм усиливают экспрессивных характер архитектурного решения. Здание выделяется среди других конструктивистских произведений петербургской архитектуры своей напористость в подчинении себе окружающего пространства и по праву является одним из лучших памятников архитектуры конструктивизма. (Ещё одним примером заводской архитектуры конструктивизма стал Левашовский хлебозавод, расположенный по адресу Барочная ул., 4). ДОСУГ И САМОРАЗВИТИЕ: ДОМ КУЛЬТУРЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО (пл. Стачек, 4) Это здание построение в честь 10-летне годовщины Октябрьской революции. Он стал первым домом культуры в новой стране. Перед архитекторами А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевским встала достаточно трудная задача - создать здание общественного назначения нового типа для человека с другим на тот момент передовым образом жизни и мыслей. Новаторская архитектура здания отражает передовые идеи в мире. Ленточные вертикальное остекление, крупный масштаб членений и практически полное отсутствие декора фасадов задали тон дальнейшему развитию конструктивизма в стране. Симметричность форм здания и его расположение в пространстве - дань традициям петербургской архитектурной школе. Архитектура меняет сознание - об этом догадывалась в 1920-е годы, когда в СССР запустили культурную революцию. И об этом уже точно знал в 1930-е годы, когда директивно ввели в архитектуру так называемый "сталинский ампир". Дом культуры построенный в новых архитектурных формах и ставший "третьим местом" для пролетариев, детей и молодежи конечно менял сознание. (Логическим и архитектурным продолжением дк им. Горького стал Дом технической учёбы, построенный теми же архитекторами по ул. Ивана Чёрных, 4) СЕМЕЙНЫЙ БЫТ: ДОМ-КОММУНА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И ПИСАТЕЛЕЙ ("СЛЕЗА СОЦИАЛИЗМА") (ул. Рубинштейна, 7) Архитектурные достоинства дома достаточно скромные. Это серый многоквартирный дом, построенный по проекту Андрея Оля. Дом задуман "в порядке борьбы со старым бытом" и представляет собой здание гостиничного типа с функциональными возможностями обобществленного быта. Это 6-тиэтажное здание с 52 квартирами. Точнее, с одной стороны 6 этажей, а с другой стороны 5 этажей. Крыша - скатная с одной стороны, и плоская - с другой стороны. В каждой квартире от 1 до 4 комнат. В квартирах есть санузлы, а вот кухонь нет, поскольку архитекторы в своей задумке следовали модной тенденции "освобождения женщины от кухонного рабства". Вместо кухни в каждой квартире был оборудован шкаф, в котором размещался кран с водой и духовка для разогрева еды. На первом этаже дома размещалась столовая, в которую жильцы сдавали карточки и деньги и взамен получали трехразовое питание. На плоской крыше, по задумке архитекторов можно было дышать воздухом и загорать. На чердаке - сушить детские пелёнки. Также на первом этаже предполагались библиотека и детские комнаты. Строительство дома сопровождалось громкими лозунгами в печати "от дома к крепости к дому-коммуна". В новой строительной практике видели будущее советского человека. Но недостатки нового быта обнажились сразу, а особенно остро - с появлением в молодых семьях детей. Народное название дома - "слеза социализма", а его жителей "слезинцы" появилось сразу отчасти благодаря постоянным протечкам кровли, отчасти из-за жалкого быта жильцов. Тем не менее, дом сохранили и теперь он памятника архитектуры. Много говорили о трудностях быта в "слезе социализма" сами" слезинцы". Самой именитой жительницей дома стала поэтесса Ольга Берггольц, которая прожила в "слезе" с 1932 по 1943 год. В нем Ольга переживала блокаду Ленинграда. Позже Евгений Коган опубликовал сборник "Дом забытых писателей", в котором собрал произведения писателей живших в "слезе" в 1930-е годы. Сейчас в квартирах проживают потомки тех инженеров и писателей. Кухни в квартирах уже давно оборудованы и другие недостатки обобщественного быта более-менее ликвидированы. Подвиг блокадников и писателей, живших в этом доме, вписывают его в трагическую историю Петербурга. (Аналогичный пример конструктивизма в жилом доме нового типа стал дом-коммуна для политкаторжан, находящийся на Троицкой площади, 1) ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЬЮ ДОМ СОВЕТОВ НАРВСКОГО РАЙОНА (пр. Стачек, 18) Здание, до сих пор доминирующее в городском пространстве, построено в 1934 году архитектором Ноем Троцким. Фактически этот Дом советов стал первым общественным центром советского Ленинграда. Достаточно смелое архитектурное решение построено на сочетании протяженного горизонтального корпуса и вертикальной 50-ти метровой башни. По архитектурной моде тех лет верх башни украшен брутальным квадратом с декором "серп и молот". Ленточное остекление, асимметрия, акцентирование ярусов угловых балконов - все это мейнстрим ленинградского конструктивизма. При строительстве использовались различные виды мрамора, гранита и ценные породы дерева. А совсем недавно стало известно, что камень был взят с разрушенного Митрофаньевского кладбища. В 1941 году в этом здании находился наблюдательный пункт командующего Ленинградского фронта. Сейчас здание снова занимает районная администрация. (также примером конструктивистского административного здания можно назвать Московский райсовет, построенный в 1931 году на Московском пр., 129, по проекту И. И. Фомина). Конструктивизм - период в истории архитектуры Петербурга, не самый яркий, но очень насыщенный культурными реалиями города. Маршрут по конструктивистским памятникам Петербурга сложен и интересен продвинутым туристам и новым жителям, желающим лучше узнать и понять город.