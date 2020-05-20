Как начать смотреть фильмы Милоша Формана
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Чем фильмы, снятые в Чехословакии, отличаются от американских, с какого фильма точно не стоит начинать смотреть Формана, а с какого стоит? Разбираемся в фильмографии великого режиссера. Знакомство с творчеством Милоша Формана имеет смысл начинать с трагикомедии «Амадей» (1984), собравшей восемь «Оскаров», включая премии за лучший фильм и лучшую режиссуру. Отношение к Моцарту в Чехии всегда было особенным. Непонятый при жизни в Вене, но обожаемый в Праге — столице Королевства Богемия, которое в XVII веке окончательно утратило независимость и вплоть до 1918 года находилось в составе Габсбургской империи (с 1867 года — Австро-Венгрии), Моцарт стал для чехов символом непокорности. Для Формана «Амадей» оказался не только очень личным высказыванием, но и подлинным возвращением домой — после 15 лет эмиграции он получил наконец право на съемки в Чехословакии. Затем можно посмотреть другой оскароносный фильм Формана, «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), описывающий попытку революции в отдельно взятой «палате № 6». Форман исследует механизмы подавления личности, которые убивают воображение, отбирают свободу творчества, — при всем различии тематики в этом «Пролетая над гнездом кукушки» пересекается с «Амадеем». В фильме блестяще сыграли Джек Николсон и Луиза Флетчер, получившие за свои роли премию «Оскар», и Брэд Дуриф (номинирован на «Оскар»). Продолжить можно антимилитаристским мюзиклом «Волосы» (1979), возвращающим зрителя во времена хиппи и молодежных хэппенингов против войны во Вьетнаме. Или чувственным «Вальмоном» (1989), который многие критики назвали лучшей экранизацией «Опасных связей» Шодерло де Лакло. Чтобы узнать Формана-поэта, нужно смотреть фильмы чешского периода. «Любовные похождения блондинки» (1965) — щемящая история об унизительном одиночестве и жестоком в своей обыденности безразличии людей друг к другу. Еще более мрачный взгляд на человечество Форман дает в фильм «Бал пожарных» (1967), отправленном коммунистами на полку. Картина состоит из нескольких смысловых слоев, которые открываются постепенно. Поначалу кажется, что это сатирический фарс, высмеивающий господствующую систему и психологию приспособленчества, затем — что это трагикомедия о «маленьких людях», чтобы в финале раскрыться притчей с библейскими мотивами.