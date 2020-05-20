Как начать смотреть фильмы Милоша Формана

Чем фильмы, снятые в Чехословакии, отличаются от американских, с какого фильма точно не стоит начинать смотреть Формана, а с какого стоит? Разбираемся в фильмографии великого режиссера. Знакомство с творчеством Милоша Формана имеет смысл начинать с траги­комедии «Амадей» (1984), собравшей восемь «Оска­ров», включая премии за лучший фильм и лучшую режиссуру. Отношение к Моцарту в Чехии всегда было особенным. Непонятый при жизни в Вене, но обожаемый в Праге — столице Королевства Богемия, которое в XVII веке окончательно утратило независи­мость и вплоть до 1918 года находилось в составе Габсбург­ской империи (с 1867 го­да — Австро-Венг­рии), Моцарт стал для чехов символом непо­корности. Для Формана «Амадей» оказался не только очень личным высказы­ванием, но и подлинным возвращением домой — после 15 лет эмиграции он полу­чил нако­нец право на съемки в Чехослова­кии. Затем можно посмотреть другой оскаро­носный фильм Формана, «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), описывающий попытку революции в отдельно взятой «палате № 6». Форман исследует механизмы подавления личности, которые убивают воображение, отбирают свободу творчест­ва, — при всем разли­чии тематики в этом «Пролетая над гнездом кукушки» пересека­ется с «Амадеем». В фильме блестяще сыг­рали Джек Николсон и Луиза Флетчер, получившие за свои роли премию «Оскар», и Брэд Дуриф (номинирован на «Оскар»). Продолжить можно антимилитаристским мюзиклом «Волосы» (1979), воз­вращающим зрителя во времена хиппи и молодежных хэппенингов против войны во Вьетнаме. Или чувственным «Вальмоном» (1989), который многие критики назвали лучшей экраниза­цией «Опасных связей» Шодерло де Лакло. Чтобы узнать Формана-поэта, нужно смотреть фильмы чешского периода. «Любовные похож­дения блондинки» (1965) — щемящая история об унизи­тельном одиночестве и жестоком в своей обыден­ности безразличии людей друг к другу. Еще более мрачный взгляд на человечество Фор­ман дает в фильм «Бал пожарных» (1967), от­прав­ленном коммунистами на полку. Картина состоит из нескольких смысловых слоев, которые открываются пос­тепенно. Поначалу кажется, что это сатирический фарс, высмеивающий гос­подствующую систему и психологию приспособленчества, затем — что это трагикомедия о «маленьких людях», чтобы в финале раскрыться притчей с библейскими мотивами.