Хэллоуин, ужасный и прекрасный: всё о празднике и его традициях

Что будет в статье:

Что такое Хэллоуин?

Современный праздник отмечается 31 октября, но уже с 20 октября и минимум до 5 ноября он сопровождается волной тематических вечеринок. Это время, когда маскарад, эстетика фильмов ужасов, готики и прочий сопутствующий вайб переплетаются с атмосферой веселья и сказки, и получается жутко увлекательно!

Истоки праздника

Свое имя праздник Хэллоуин получил от английской фразы «All Hallows Even», что дословно переводится как «Вечер всех святых». Он стал альтернативой существовавшему на тот момент кельтскому празднику Самайну.

Истоки праздника берут начало из кельтского Самайна, а также славянской Велесовой ночи. Это время в обеих культурах знаменовало конец сбора урожая и переход от светлой части года к темной и холодной.

Исконно языческий праздник был ассимилирован христианской культурой по указанию Папы Римского Григория I на рубеже 6 и 7 веков в рамках христианизации Европы. Этот шаг был рассчитан на смягчение перехода от одного мировоззрения к другому.

Кстати, в те времена идея общения с духами умерших не считалась чем-то зловещим и негативным. Противоречие христианским идеалам стали замечать лишь спустя несколько веков, но это касается, в основном, радикальных приверженцев религии.

Как отмечают Хэллоуин в России

В Россию праздник пришел в девяностые годы из различных зарубежных фильмов, что ранее не было доступно для широких масс.

Известно, что задолго до Хэллоуина на Руси существовал его прообраз, именуемый «Велесовой ночью». Как и в кельтской традиции Самайна, древние славяне верили, что в эту ночь мир живых посещают духи и божества. Их задабривали, оставляя угощение на пороге дома.

В 21 веке праздник вернулся в нашу страну в обновленном виде.

Хэллоуин ежегодно с удовольствием отмечает самая разная публика: от любителей любого веселья до ярых поклонников всего мрачного и необычного. Правда, масштабы празднества все-таки не настолько велики, как на западе. Если в зарубежной культуре хождение по домам в страшных костюмах с вопросом «Конфеты или жизнь?» и тематическое оформление целых улиц и кварталов считается чем-то обыденным, то российский Хэллоуин отмечают на тематических вечеринках, или просто смотрят фильмы, украсив комнату.

Украшение дома к Хэллоуину

Вот несколько вариантов простого домашнего декора для праздничного настроения:

Классический тыквенный «фонарь Джека»;

Бумажные летучие мыши;

Искусственная паутина (её также можно сделать самому из ненужных лоскутков бинта или белой ткани, проделав в них множество отверстий разного размера и подвесив под потолком или на стенах);

Свечи, особенно в сочетании с сухими ветвями, корягами (если надумаешь собрать такой комплект, то используй электрические свечи. Праздник праздником, но safety first!);

Гирлянды подходящих цветов (оранжевых как тыквы, красных как помада Мартиши Аддамс и жёлтых как мультяшное полнолуние);

Чёрные и тематические воздушные шарики.

Можно также задекорировать обычные шарики искусственной паутиной или чёрным фатином.

Фильмы для Хэллоуина

Фильмы и мультики готического режиссера Тима Бёртона - пожалуй, самые главные картины, которые задают настроение в этот день. Без них не обходится ни один Хэллоуин. Персонажи Бёртона стали настоящим олицетворением праздника. Вот список бёртоновской базы:

«Кошмар перед рождеством»

«Битлджус» (старый и новый)

«Труп невесты»

«Алиса в стране чудес»

«Мрачные тени»

«Эдвард руки-ножницы»

«Сонная лощина»

Вот еще варианты классических фильмов для хэллоуинского вечера:

«Очень страшное кино» – фильм-пародия на известные популярные ужастики тех лет, такие как "Крик" и "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Разрывной черный юмор ниже пояса, ирония, множество отсылок. Фильм, где каждая сцена по сей день разбирается на угарные цитаты.

«Возвращение живых мертвецов» (1985г) – классика жанра. Зомби, поедающие мозги, панк-рок и стриптиз прямо на кладбище не оставят равнодушным никого!

«Ворон» (1994) – культовый фильм для готической субкультуры и не только. Повествование о любви, которой не страшна смерть, и о возмездии в разгар Хэллоуина. Мощная эстетика 90-х и музыка, олицетворяющая собой дух того времени, заставит пустить ностальгическую слезу даже тех, кто не застал то время.

«Дракула» (1992) - экранизация знаменитого готического романа Брэма Стокера. Книге, конечно, уступает, однако картина все равно вышла весьма стильной и вкусной.

«Маска» (1994) + - комедия с Джимом Керри, снятая по мотивам комиксов. К тематике хоррора имеет слабое отношение, но своей причудливостью все равно заслуживает внимания в этот день.

«Ван Хельсинг» (2004) – эпичный, готичный, романтичный и динамичный, преисполненный атмосферой приключений фильм про вампиров и оборотней. Всё, как мы любим.

«Фокус Покус» (1993) – в ночь на Хэллоуин три ведьмы возвращаются с того света, чтобы съесть всех детей в городе и обрести вечную молодость! Фильм отлично демонстрирует то, как отмечается этот праздник на Западе. Погружение в праздничную атмосферу обеспечено!

«Дом монстр» (2006) – в одном старом доме живет дедуля, который всячески пугает детей, если те подходят близко к его двору. Однажды накануне Хэллоуина выясняется страшная правда, которую он скрывал многие годы. Развязка окажется неожиданной и даже грустной.

«Восставший из ада» (1987) – сюрреалистический фильм ужасов для любителей пожёстче. Культовая картина о страсти и пределах человеческого порока.

«Колдовство» (1996) – три очаровательные ведьмы из старшей школы, которых все недолюбливают за странности, однажды находят четвертую. С тех пор их судьбы кардинально меняются. Им открывается невиданная ранее сила, обуздать которую получится не у каждой. Квинтэссенция духа 90-х и колдовских вайбов идеально впишется в День всех святых.

«Королева проклятых» (2002) – драма, ужастик, красавчик вампир в главной роли. Тебе понравится.

«Эльвира: Повелительница тьмы (1988) – комедия с элементами ужастика в духе своего времени. Любителям 80-х рекомендуется.

Также в списке фильмов, идеально подходящих для твоего уютно-кошмарного вечера: «Тепло наших тел», «Багровый Пик», «Семейка Аддамс», «Каролина в стране кошмаров», «Кладбище домашних животных», «Сказки Хэллоуина», «Счастливого Дня Смерти».

Кстати мы не оставим тебя без дичи в этот чудный праздник. Заглядывай в нашу подборку «ТОП-20 странных фильмов, которые стоит посмотреть». Там про восстание рыб, мстительную покрышка, прожорливое полено и всякое такое. Ужастики так тоже есть :)

Интересные факты о празднике:

Хэллоуин – второй самый коммерческий праздник в США после Рождества: ежегодно американцы тратят на него порядка 6,9 млрд долларов. Конечно, подобные вечеринки с конфетами и костюмами не могут стоить дешево! Примечательно, что большая часть средств инвестируется в костюмы для домашних животных.

Среднестатистический американец съедает около 3,4 фунта конфет на Хэллоуин –а это вес маленького чихуахуа в костюме для Хэллоуина!

Есть поверье, что в этот день есть стопроцентный способ повстречать настоящую ведьму – для этого следует всего лишь надеть свой маскарадный костюм наизнанку и прийти на вечеринку в таком виде.

Самая тяжелая тыква в мире выросла в швейцарском саду: она весила 2096 фунтов — столько же, сколько и небольшой автомобиль.