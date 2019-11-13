ДВА ЖЕЛЕЗНЫХ АРГУМЕНТА СХОДИТЬ В КЕМЕРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Наталья Попова kaktambublikova
Краеведческие музеи есть везде. Но современные туристы не считают нужным отмечать своим посещением музеи, предпочитая штурмовать город самостоятельно, создавая свою психогеографию. Музеи такой игнор заметили и подготовили ответ - начали изучать локальную идентичность. А если начнёшь изучать собственную идентичность в привязке к месту, где родился и сгодился, то тебя наверняка накроет огромной волной инсайтов. Меня например накрыло, хотя я вроде как и раньше занималась изучением художественной культуры региона. Кемеровский краеведческий активно включился в работу. И кузбассовцев начали будоражить новости. Сначала на территории Кузбасса был найден динозавр. Потом, чтоб сделать доступными интересности Кузбасса, кемеровский краеведческий организовал экскурсионные туры выходного дня. Я не знаю, как насчёт коммерческой выгоды этих проектов, но их культурологическое значение для региона, однозначно, очень высокое. Сейчас в Кемеровском областном краеведческом музее идут две знаковые для культуры Кузбасса выставки: "Древности Кузнецкой земли" и выставка работ В. Д. Вучичевича-Сибирского "Певец сибирской природы". При сравнении этих выставок оратор-популяризатор и молчаливый зритель во мне разрывают меня на две части. Да простит меня Вучичевич-Сибирский, но больше всего меня потрясла выставка древностей. Кажется, я все это знала, но все равно близкое всматривание и осознание, что все это найдено здесь, поражает. Это какая-то магия камней и поэтика топонимики. Кузедеевский клад!!! Звучит красиво. Могильник Ягуня!! Это реально находится в Кузбассе? Хотя конечно, всю эту магию не понять без экскурсовода. В принципе, неспециалисту вообще не отличить простой камень от высокотехнологичного скребка или топора палеолита. Звериный стиль бытовых штуковин, местная палеолитическая Венера, керамика, металлические детали раннесредневекового пояса - все это как игра в бисер - тонко, красиво и цепляет избранных. Выставка картин В. Д. Вучичевича-Сибирского разрушает ещё один барьер в нашем понимании Кузбасса. С середине XX века было принято считать начало культуры новых городов от 1917 года. Кемерово и Новосибирск пали жертвой такого советского мифа. Сейчас все причастные к региональной культуре разоблачают этот стереотип, который прочно засел в головах непричастных. Жизнь Вучичевича-Сибирского в Крапивинском районе - это очень серьёзный аргумент в развенчании советского стереотипа. История жизни Вучичевича-Сибирского удивляет. Он приехал из Украины. Жил в Томске и организовывал там выставки. Влился в художественную жизнь Сибири, хотя это было не так-то просто. В первые годы своей жизни в Томске его творчество было воспринято с критикой. В Крапивинский район его привело желание тихой семейной жизни. Но…. Зависть, тёмные страсти и излишняя доверчивость художника привела к трагедии. На семью В. Д. Вучичевича-Сибирского напали местные бандиты. Жена и дочь были убиты, художник ранен. В то время уже был построен корпус третьей городской больницы. Раненого художника на лодке отправили туда, но спасти все равно не удалось. Работы художника хранятся в Томском художественном музее. В экспозиции Кемеровского краеведческого музея представлены небольшие по размеру, но ценные для изучения стиля художника и важные для понимание культуры Кузбасса без стереотипов и купюр. Выставки кемеровского краеведческого заставили меня удивиться и задуматься. Интересно и наглядно они разрывают привычные шаблоны в представлениях о Кузбассе. (Фото из экспозиции. И это реальная история Кузбасса!!!!)