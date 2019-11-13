ДВА ЖЕЛЕЗНЫХ АРГУМЕНТА СХОДИТЬ В КЕМЕРОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Краеведческие музеи есть везде. Но современные туристы не считают нужным отмечать своим посещением музеи, предпочитая штурмовать город самостоятельно, создавая свою психогеографию. Музеи такой игнор заметили и подготовили ответ - начали изучать локальную идентичность. А если начнёшь изучать собственную идентичность в привязке к месту, где родился и сгодился, то тебя наверняка накроет огромной волной инсайтов. Меня например накрыло, хотя я вроде как и раньше занималась изучением художественной культуры региона. Кемеровский краеведческий активно включился в работу. И кузбассовцев начали будоражить новости. Сначала на территории Кузбасса был найден динозавр. Потом, чтоб сделать доступными интересности Кузбасса, кемеровский краеведческий организовал экскурсионные туры выходного дня. Я не знаю, как насчёт коммерческой выгоды этих проектов, но их культурологическое значение для региона, однозначно, очень высокое. Сейчас в Кемеровском областном краеведческом музее идут две знаковые для культуры Кузбасса выставки: "Древности Кузнецкой земли" и выставка работ В. Д. Вучичевича-Сибирского "Певец сибирской природы". При сравнении этих выставок оратор-популяризатор и молчаливый зритель во мне разрывают меня на две части. Да простит меня Вучичевич-Сибирский, но больше всего меня потрясла выставка древностей. Кажется, я все это знала, но все равно близкое всматривание и осознание, что все это найдено здесь, поражает. Это какая-то магия камней и поэтика топонимики. Кузедеевский клад!!! Звучит красиво. Могильник Ягуня!! Это реально находится в Кузбассе? Хотя конечно, всю эту магию не понять без экскурсовода. В принципе, неспециалисту вообще не отличить простой камень от высокотехнологичного скребка или топора палеолита. Звериный стиль бытовых штуковин, местная палеолитическая Венера, керамика, металлические детали раннесредневекового пояса - все это как игра в бисер - тонко, красиво и цепляет избранных. Выставка картин В. Д. Вучичевича-Сибирского разрушает ещё один барьер в нашем понимании Кузбасса. С середине XX века было принято считать начало культуры новых городов от 1917 года. Кемерово и Новосибирск пали жертвой такого советского мифа. Сейчас все причастные к региональной культуре разоблачают этот стереотип, который прочно засел в головах непричастных. Жизнь Вучичевича-Сибирского в Крапивинском районе - это очень серьёзный аргумент в развенчании советского стереотипа. История жизни Вучичевича-Сибирского удивляет. Он приехал из Украины. Жил в Томске и организовывал там выставки. Влился в художественную жизнь Сибири, хотя это было не так-то просто. В первые годы своей жизни в Томске его творчество было воспринято с критикой. В Крапивинский район его привело желание тихой семейной жизни. Но…. Зависть, тёмные страсти и излишняя доверчивость художника привела к трагедии. На семью В. Д. Вучичевича-Сибирского напали местные бандиты. Жена и дочь были убиты, художник ранен. В то время уже был построен корпус третьей городской больницы. Раненого художника на лодке отправили туда, но спасти все равно не удалось. Работы художника хранятся в Томском художественном музее. В экспозиции Кемеровского краеведческого музея представлены небольшие по размеру, но ценные для изучения стиля художника и важные для понимание культуры Кузбасса без стереотипов и купюр. Выставки кемеровского краеведческого заставили меня удивиться и задуматься. Интересно и наглядно они разрывают привычные шаблоны в представлениях о Кузбассе. (Фото из экспозиции. И это реальная история Кузбасса!!!!)