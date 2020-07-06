6 книг великих художников, которые нужно прочитать на самоизоляции

Выбрали 6 книг, написанных великими художниками. Они помогут по-новому взглянуть на творчество мастеров и, возможно, даже вдохновят вас купить свои первые краски и кисти. Микеланджело Буонарроти «Дневник Микелzанджело. Письма и искусство великого мастера» Микеланджело. Именно этому гениальному флорентийцу принадлежат слова «я просто беру камень и отсекаю все лишнее», произнесенные в ответ на вопрос о том, как ему удается создавать великие шедевры. Художник, скульптор, мыслитель, архитектор — Буонарроти был известен современникам и как поэт. В описаниях клиентов, коллег по ремеслу и даже праздных путешественников Микеланджело фигурирует как человек необщительный, взрывной, резкий в своих высказываниях. Однако в письмах к знакомым и родственникам художник раскрывается с новых сторон: рачительный хозяин, мудрый и тонкий, очень гордый, подчас впадающий в уныние и позволяющий себе «звездные» капризы. Эпистолярное наследие мастера Возрождения — огромная ценность. Кроме отца, брата и племянника, он переписывался с биографом великих художников Джорджем Вазари, поэтессой Витторией Колонна, живописцем Себастьяно дель Пьомбо, отправлял послания королю Франциску I, папам, герцогам. Близким Микеланджело давал советы о ведении быта и поисках жены, покровителям же рассказывал о сложностях и тонкостях в работе скульптора. Леонардо да Винчи «Суждения о науке и искусстве» Даже среди признанных гениев итальянского Возрождения Леонардо да Винчи считается титаном, наделенным гениальностью и знаниями в слишком многочисленных для одного человека сферах искусства и познания. Маэстро не просто интересовали такие области науки, как экспериментальное естествознание, анатомия, механика, математика, искусство войны, оптика, ботаника, гидравлика, палеонтология (и это неполный список). Да Винчи проводил серьезные исследования, был изобретателем и первооткрывателем, его рукописные заметки насчитывают около семи тысяч страниц. Учитывая, что над каждым живописным произведением гений работал довольно долго, остается удивляться, как человек мог успевать реализовывать свои задумки, находясь одновременно в постоянном процессе самообучения? Данте Габриэль Росетти Дом жизни. Поэзия. Письма 1836-1881 Идейный вдохновитель Братства прерафаэлитов, человек с именем, звучащим как песня, Данте Габриэль Росетти — личность мультиталантливая и неподражаемая. Интересный факт его биографии: художник обожал свою жену и первые годы их совместной жизни изображал ее в каждом женском персонаже своих картин. Он посвящал ей сонеты, книгу с которыми, написанную в единственном экземпляре, и положил в гроб любимой в день ее смерти. Однако через десять лет пересмотрел приоритеты и решил раскопать могилу, дабы извлечь свои поэтические вирши для оффлайн-пользования. Эти сонеты и стали основой сборника «Дом жизни», прославив Росетти еще и как талантливого стихотворца. Издание ценно еще и тем, что каждый сонет можно прочитать и в переводе, и в оригинале. Единственное произведение Росетти в прозе также вошло в сборник. Во втором томе собраны письма Данте Габриэля к родным и друзьям. Это совершенно очаровательное викторианское чтиво о кошке, которая хромает, о смене вывески на таверне, о рисунках, посланных тетушке Шарлотте для Рождественского базара и других мелочах, живо передающих атмосферу Лондона и предместий XIX века. Винсент Ван Гог «Письма к брату Тео» Художественное наследие Ван Гога огромно — это 2100 произведений. Его картины притягивают цветовыми всплесками, манят в свой мир — мир гениального безумца, человека, получившего признание лишь после самоубийства в возрасте 37 лет. Обостренное чувство прекрасного, особенное восприятие мира и цвета, душевные расстройства, отягощенные алкоголизмом, привели измученного телом и душой художника в психиатрическую больницу в Арле. Активная переписка с братом началась с 1872 года и длилась до смерти Винсента. Ван Гог написал Тео более шестисот писем — о своем состоянии, искусстве и жизненном опыте. Теодор в течение 10 лет оплачивал аренду жилья и ателье, краски с холстами, пребывание в психиатрической клинике и приюте для душевнобольных, а также прочие нужды своего гениального брата. Винсент пишет в эти годы: «Я не знаю такого лечебного заведения, куда меня согласились бы принять бесплатно на том условии, что я буду заниматься живописью за свой счет, а все свои работы отдавать больнице. Это — не скажу большая, но все же несправедливость. Найди я такую лечебницу, я без возражений перебрался бы в нее». К примеру, лечащий врач Ван Гога, доктор Рей, долгое время закрывал своим портретом кисти Винсента дыру в курятнике. Через год Тео предлагает брату перебраться поближе к нему, в Овер-сюр-Уаз. Винсент переходит под наблюдение доктора Гаше, на глазах которого он и совершит самоубийство 29 июля 1890 года. В кармане художника будет найдено письмо к брату со словами: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины моего рассудка, это так…» «Письма к брату Тео» — удивительная документальная повесть о мире гения, редкая возможность узнать о художнике от него самого, минуя биографов и моралистов. Именно поэтому книга постоянно переиздается разными издательствами. Кузьма Петров-Водкин «Пространство Эвклида» 16+ Автобиографическая повесть была написана художником в 1932 году. Это не первая проба пера уже маститого живописца (прославившегося к тому времени своим «Купанием красного коня», картинами «Мать», «Богоматерь», «Фантазия» и др.), а продолжение повести «Хлыновск», где Кузьма Сергеевич вспоминает о детстве в родном городе Хвалынске, заканчивая эту часть жизнеописания главой «Холерный год». Яркий, оригинальный, образный язык Петрова-Водкина красочно воссоздает картины быта, характеры современников художника, выстраивает перед нами историю его становления как личности под руководством мастера-иконописца, рассказывает о заграничных путешествиях. В повести ярко прослеживается линия становления будущего художника, изменение его взглядов на искусство, его взаимоотношения с цветом и композицией — всех факторов, которые способствовали зарождению самобытной теории о «сферической» перспективе и «трехцветии». Заканчивается повесть описанием извержения вулкана Везувий прямо под ногами восторженного художника и его «тлеющего пальто». Это полноценная беллетристика, произведение, выходящее за рамки привычных мемуаров известных людей. Стоить заметить, что текст книги проиллюстрирован рисунками самого Петрова-Водкина. Сальвадор Дали «Дневник одного гения» Эта книга — мемуары гениального художника, непревзойденного пиарщика и маркетолога, охватывающие период с 1952 по 1963 годы. Если в год выхода «Дневник…» стал объектом насмешливой снисходительности для большинства собратьев по цеху, то, спустя несколько лет — основой для пиар-техник, изучаемых в лучших университетах Европы и Америки. Пожалуй, и для нашего времени дневник мастера — это не только интереснейшее чтиво, дающее представление о формировании мировоззрения человека, внушившего миру, что он – непревзойденный гений. Это еще и объект, имеющий право называться настольной книгой для всех, кого интересуют технологии продвижения и самопиара. Недаром «Дневник…» чуть ли не ежегодно переиздается разными издательствами — спрос на «откровения гения» не падает с середины прошлого века.