5 советов как привлечь внимание читателя с первых строк

Это самый первый вопрос, который интересует начинающих блогеров, писателей, журналистов и всех, кто хоть как-то связан с написанием текстов. В наше время данным вопросом занимаются event-менеджеры, именно они разрабатывают приемы и фразы для привлечения внимания различной аудитории. Первым на что стоит обратить внимание в написании текста – для кого вы пишете. Вам нужно полное понимание психологического портера личности: от его возраста и внешнего вида до его профессии и семейного статуса. Без этого вы не сможете привлечь аудиторию, которая будет заинтересована в вашей услуге или продукте. К примеру, если вы хотите продать услугу массажиста, то вы сделаете уклон на то какие чувства человек будет испытывать и вашей целевой аудиторией будет выступать в большинстве случаев женский пол: «Мы специализируемся на антицеллюлитном массаже. Кожа приобретает тонус, упругость и омолаживается, а жировая прослойка становится тоньше». Второе на что стоит обратить внимание – заголовок. Вы должны зацепить внимание читателя первыми четырьмя словами, образом, фотографией. Для этого чаще используют редкие и непривычные слова; фотографии, отражающие острые социальные вопросы, семейные ценности, природные явления; или же это может быть короткий видео ролик с лозунгом. В наше время доверие к кричащим заголовкам становится все ниже и ниже, а все из-за того, что они содержат ложную информацию. Сейчас люди больше полагаются на предложения и советы, которые исходят от звёзд шоу-бизнеса или обычного человека, без наигранности, излишней вычурности. К примеру, вы быстрей привлечете внимание, если начнёте свой заголовок с цифр или со слов: «как быстро…», «как сделать классный/модный…», «как понять, что…», «10 лучших…», «3 красивейших места в…». Читателя всегда интересует то, что он впервые видит – это одно из главных правил. Должен быть какой-то элемент неожиданности. В качестве третьего совета, воспользуйтесь цитатой или крылатой фразой, как из всем известного фильма, так и из надоевшей рекламы. Чаще всего цепкие фразы в последствии хорошо запоминаются человеком и при удобном случае всплывают в памяти. К примеру, сейчас часто используется фраза «зима близко» из игры престолов, «моя прелесть» из властелина колец, «да пребудет с тобой сила» из звёздных войн. Фанаты, поклонники и просто люди, у которых данные фразы на слуху сразу обратят внимание и заинтересуются информацией. Существует три типа людей: кинестетики, визуалы и аудиалы. Кинестетиков в тексте привлечет яркое описание ощущений, эмоций и чувств. Аудиалов захватит видео сопровождение с детальным описанием мероприятия/услуги/продукта. Визуалам понравятся броские слова, красивый слог, необычный шрифт, яркие фото и видео. Четвёртый совет– структурирование. Первые три предложения решают судьбу писателя в прямом смысле этого слова. В наше время информационных технологий, люди предпочитают готовое решение любого вопроса. Если вам не удаётся чётко и по делу изложить интересующую тему, то в 97% случаев дальше первого абзаца вас никто не прочтёт. К примеру, если вы хотите прорекламировать и продвинуть какое-либо событие в городе, кратко и по сути изложить идею: «12 июля в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль красок Холи. Приходите и окунитесь в мир ярких цветов, хорошего настроения и весёлых конкурсов. Вход бесплатный». Запомните, вода в тексте ваш злейший враг. Именно поэтому содержание должно быть кратко описано в первых предложениях, а в последующих раскрыто. Иногда для этого после заголовка вводят «шапку», включающую общие сведения, термины по интересующему вопросу. Структура текста включает в себя: 1) описание проблемы человека; 2) предложение вариантов решения проблемы; 3) мотивацию и призыв к действию. Пятый совет, который сыграет ключевую роль – статистика. Люди доверяют проверенным цифрам, именно поэтому будет идеально, если вы приведёте в пример какое-либо исследование. К примеру, вы пишете на тему выбора телефона по его характерным опциям и для его продвижения будет резонно написать процентное сравнение с маркой схожей ценовой категории: «IPhone 5s на 20% меньше ломается в условиях важного климата, чем Honor 7». Ваш текст – это ваша реклама. Постарайтесь определить для кого вы пишете, с какой целью и что текст должен в себя включать для привлечения внимания нужной вам аудитории. Желаю успехов!