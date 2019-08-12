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Что такое креативное мышление?

Креативное мышление – это способность находить нестандартные, оригинальные решения и подходы к различным задачам и проблемам.

Характеристики креативного мышления

Быстрота – способность генерировать большое количество идей и решений в короткие сроки;

Гибкость – умение переключаться между различными подходами и точками зрения, не застревая на одном решении;

Оригинальность – способность предлагать уникальные, нестандартные идеи, отличающиеся от общепринятых;

Точность – способность доводить идеи до логического завершения, детально прорабатывая их.

В этой подборке расскажем, как освоить все эти навыки, найти выход из тупиковой ситуации, создавать новые идеи и развить креативное мышление.

Техники креативного мышления

Мозговой штурм

Группа людей на протяжении одной минуты накидывают первые слова, приходящие в голову, а после составляют пары схожие по смыслу из получившихся слов. Впоследствии из пар придумайте названия для компаний, тем для написания, сфер продвижения.

Основные принципы:

Отсутствие критики на этапе «накидывания» идей;

Важно не качество, а количество – чем больше идей, тем больше возможностей объединить их и создать нечто новое и качественное;

Визуализация – все идеи надо фиксировать на доске, в общей документе и т.д.;

Идеи надо «докручивать» – участники ассоциируют, комбинируют и развивают идеи друг друга, создавая новые варианты.

Методы мозгового штурма:

Обратный мозговой штурм – участники думают о проблеме, а не о её решении, чтобы увидеть потенциальные препятствия на будущее;

Случайные слова – первые слова, которые приходят на ум, когда речь идет о проблеме;

«Пять почему» – поиск новых причин проблемы. Задаем вопрос «почему?» столько раз, пока на него нельзя будет ответить, значит, основная причина найдена.

Быстрое формирование идей – участники пишут идеи молча. Конфиденциальность может привести к более результативным мыслям;

Звездообразование – в центре основная идеи, от нее идут лучи-ассоциации. Участники комбинируют лучи и создают новые идеи.

Как проводить мозговой штурм:

Выбрать фасилитатора – человека, который будет вести процесс от начала и до конца, задавать вопросы, держать обсуждение в нужном русле, подводить к конкретному результату; Поставить цель и дать пояснение – каждый участник мозгового штурма должен знать ситуацию, конечную цель, кто еще будет принимать участие в мозговом штурме; Обозначить, сколько есть времени на поиск решения; Выбрать метод; Зафиксировать идеи; Провести обсуждение.

Десять идей в день

Пиши по 10 идей в день на тему работы, учёбы, ведения бизнеса и т.п., и думай, что именно в этой сфере можно было бы изменить, как увеличить темп работ, как научиться быстро осваивать материал. Повторяй этот ритуал каждый день, пока он не войдёт в привычку. Ты накопишь большой багаж знаний и сможешь отследить прогресс идей – от банальных до самых необычных.

Если не хочешь писать – придумай альтернативу: рисуй, фотографируй, рифмуй мысли в стих. Не так важно оформление, главное – заставить мозг работать и развить навык.

Смена привычек

Метод помогает «взламывать» устоявшиеся шаблоны, открывая путь к более гибкому и оригинальному мышлению. Небольшие изменения в повседневных действиях могут дать мощный творческий импульс для новых идей.

Основные шаги на пути к смене привычек:

Определи свои привычке; Выбери одну или несколько, которые хочешь изменить (например, смена дороги, места обеда, формата отдыха); Замени их на нечто противоположное (добирайся до работы пешком, а не на такси, вместо отдыха дома, сходи в новое место или мероприятие, на котором никогда не бывал); Фиксируй новые ощущения и идеи, которые приходят в голову; Закрепляй привычки.

Постепенные, но регулярные изменения в твоей повседневной жизни обязательно приведут к более креативному и нестандартному взгляду на вещи.

Нестандартное применение

Загадай себе обычный предмет, допустим, ложка! Напиши для нее список способов применения, начиная с самых очевидных. Рано или поздно все банальные варианты иссякнут, тогда пиши самые неочевидные, странные и безумные идеи. Чем большее оригинальная идея пришла тебе в голову – тем лучше.

Этот метод помогает рушить стереотипы и шаблоны мышления, заставляя человека смотреть на привычные вещи под новым углом. Он стимулирует гибкость, оригинальность и способность к нестандартным решениям.

Анализ текущей информации

Метод основан на внимательном изучении и переосмыслении уже имеющейся информации, чтобы найти в них новые, нестандартные решения.

Основные шаги анализа:

Собери всю релевантную информацию по теме; Выдели ключевые моменты, взаимосвязи, противоречия и неочевидные аспекты; Посмотри на информацию под другим углом, ищи нетривиальные связи; Используй методы мозгового штурма, чтобы найти оригинальные решения; Проверь, какие из ваших предложений могут быть реализованы на практике, построй гипотезу.

Особенно хорошо этот метод работает на «свежую» голову. Когда глаз «замылился», отложи работу на время и переключись на другую задачу, а потом вернись к вопросу и попробуй метод анализа текущей информации.

Метод ассоциаций

Ассоциативные связи позволяют устанавливать новые, необычные параллели между, казалось бы, далекими друг от друга понятиями, идеями или объектами. Это отличный и лёгкий метод, так как ассоциации преследуют нас вс жизнь и являются неотъемлемой ее частью.

Как использовать ассоциации в решении задач:

Сформулируй исходный вариант задачи; Разнеси ее на составляющие; Для каждой части придумай от 15 до 20 ассоциаций; Измени изначальную формулировку задачи, используя получившееся ассоциации; Напиши к новой форме еще 10 ассоциаций; Выбери наиболее подходящую формулировку из получившегося или повтори предыдущее действие.

Крутить фразу можно как угодно, пока не придёшь к подходящему результату.

Стратегия креативности Уолта Диснея

Метод креативного мышления от создателя «мышиного дома» предлагает рассматривать ситуацию глазами мечтателя, реалиста и строгого критика. Совместными усилиями этих трёх ты сможешь просчитать несколько путей развития ситуации и продумать план.

Кто есть кто?

Мечтатель – фантазирует и генерирует как можно больше креативных идей без ограничений;

Реалист – переходит к более практичному взгляду на идеи, анализируя их с точки зрения реализуемости и эффективности;

Строгий критик – оценивает идеи, выявляя их слабые места и недостатки.

Случайное слово

Метод поход на ассоциативный, но для составления цепочки ассоциаций необходимо отправное слово.

Как это работает:

Открой книгу, журнал или воспользуйся генератором слов. В общем, выбери любое слово; Найди связи между ним и твоей темой/проблемой; Генерируй как можно больше ассоциаций, комбинируя случайное слово с элементами твоей задачи; Оцени практичность и реальность наиболее интересных идей и найди самую подходящую.

Фрирайтинг

Метод заключается в написании потока мыслей за 10 минут.

Поставь таймер и начни писать обо всём, что связано с твоей темой/проблемой, ничего не редактируя; Перечитай написанное и выдели главные мысли, необычные повороты, то, что в процессе тебя особенно вдохновило писать дальше и т.д.; Используй эти находки как отправную точку для дальнейшей проработки и развития креативных решений.

Метод шести шляп

Метод немного похож на способ Уолта Диснея.

Каждую проблему можно разложить на шесть условных шляп. Ученый, оптимист, критик, руководитель, креативщик и поэт – каждая стратегическая идея-гипотеза рассматривается с шести точек зрения.

Белая шляпа – объективный, фактический анализ информации;

Красная шляпа – эмоциональный, интуитивный подход;

Чёрная шляпа – критическое, осторожное мышление;

Жёлтая шляпа – позитивный, оптимистичный взгляд;

Зелёная шляпа – креативное, инновационное мышление;

Синяя шляпа – управление процессом, контроль за ходом обсуждения.

Надеемся, что перечисленные техники помогут тебе в развитии креативности. Желаем успехов!