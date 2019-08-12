Что такое креативное мышление?
Креативное мышление – это способность находить нестандартные, оригинальные решения и подходы к различным задачам и проблемам.
Характеристики креативного мышления
- Быстрота – способность генерировать большое количество идей и решений в короткие сроки;
- Гибкость – умение переключаться между различными подходами и точками зрения, не застревая на одном решении;
- Оригинальность – способность предлагать уникальные, нестандартные идеи, отличающиеся от общепринятых;
- Точность – способность доводить идеи до логического завершения, детально прорабатывая их.
В этой подборке расскажем, как освоить все эти навыки, найти выход из тупиковой ситуации, создавать новые идеи и развить креативное мышление.
Техники креативного мышления
Мозговой штурм
Группа людей на протяжении одной минуты накидывают первые слова, приходящие в голову, а после составляют пары схожие по смыслу из получившихся слов. Впоследствии из пар придумайте названия для компаний, тем для написания, сфер продвижения.
Основные принципы:
- Отсутствие критики на этапе «накидывания» идей;
- Важно не качество, а количество – чем больше идей, тем больше возможностей объединить их и создать нечто новое и качественное;
- Визуализация – все идеи надо фиксировать на доске, в общей документе и т.д.;
- Идеи надо «докручивать» – участники ассоциируют, комбинируют и развивают идеи друг друга, создавая новые варианты.
Методы мозгового штурма:
- Обратный мозговой штурм – участники думают о проблеме, а не о её решении, чтобы увидеть потенциальные препятствия на будущее;
- Случайные слова – первые слова, которые приходят на ум, когда речь идет о проблеме;
- «Пять почему» – поиск новых причин проблемы. Задаем вопрос «почему?» столько раз, пока на него нельзя будет ответить, значит, основная причина найдена.
- Быстрое формирование идей – участники пишут идеи молча. Конфиденциальность может привести к более результативным мыслям;
- Звездообразование – в центре основная идеи, от нее идут лучи-ассоциации. Участники комбинируют лучи и создают новые идеи.
Как проводить мозговой штурм:
- Выбрать фасилитатора – человека, который будет вести процесс от начала и до конца, задавать вопросы, держать обсуждение в нужном русле, подводить к конкретному результату;
- Поставить цель и дать пояснение – каждый участник мозгового штурма должен знать ситуацию, конечную цель, кто еще будет принимать участие в мозговом штурме;
- Обозначить, сколько есть времени на поиск решения;
- Выбрать метод;
- Зафиксировать идеи;
- Провести обсуждение.
Десять идей в день
Пиши по 10 идей в день на тему работы, учёбы, ведения бизнеса и т.п., и думай, что именно в этой сфере можно было бы изменить, как увеличить темп работ, как научиться быстро осваивать материал. Повторяй этот ритуал каждый день, пока он не войдёт в привычку. Ты накопишь большой багаж знаний и сможешь отследить прогресс идей – от банальных до самых необычных.
Если не хочешь писать – придумай альтернативу: рисуй, фотографируй, рифмуй мысли в стих. Не так важно оформление, главное – заставить мозг работать и развить навык.
Смена привычек
Метод помогает «взламывать» устоявшиеся шаблоны, открывая путь к более гибкому и оригинальному мышлению. Небольшие изменения в повседневных действиях могут дать мощный творческий импульс для новых идей.
Основные шаги на пути к смене привычек:
- Определи свои привычке;
- Выбери одну или несколько, которые хочешь изменить (например, смена дороги, места обеда, формата отдыха);
- Замени их на нечто противоположное (добирайся до работы пешком, а не на такси, вместо отдыха дома, сходи в новое место или мероприятие, на котором никогда не бывал);
- Фиксируй новые ощущения и идеи, которые приходят в голову;
- Закрепляй привычки.
Постепенные, но регулярные изменения в твоей повседневной жизни обязательно приведут к более креативному и нестандартному взгляду на вещи.
Нестандартное применение
Загадай себе обычный предмет, допустим, ложка! Напиши для нее список способов применения, начиная с самых очевидных. Рано или поздно все банальные варианты иссякнут, тогда пиши самые неочевидные, странные и безумные идеи. Чем большее оригинальная идея пришла тебе в голову – тем лучше.
Этот метод помогает рушить стереотипы и шаблоны мышления, заставляя человека смотреть на привычные вещи под новым углом. Он стимулирует гибкость, оригинальность и способность к нестандартным решениям.
Анализ текущей информации
Метод основан на внимательном изучении и переосмыслении уже имеющейся информации, чтобы найти в них новые, нестандартные решения.
Основные шаги анализа:
- Собери всю релевантную информацию по теме;
- Выдели ключевые моменты, взаимосвязи, противоречия и неочевидные аспекты;
- Посмотри на информацию под другим углом, ищи нетривиальные связи;
- Используй методы мозгового штурма, чтобы найти оригинальные решения;
- Проверь, какие из ваших предложений могут быть реализованы на практике, построй гипотезу.
Особенно хорошо этот метод работает на «свежую» голову. Когда глаз «замылился», отложи работу на время и переключись на другую задачу, а потом вернись к вопросу и попробуй метод анализа текущей информации.
Метод ассоциаций
Ассоциативные связи позволяют устанавливать новые, необычные параллели между, казалось бы, далекими друг от друга понятиями, идеями или объектами. Это отличный и лёгкий метод, так как ассоциации преследуют нас вс жизнь и являются неотъемлемой ее частью.
Как использовать ассоциации в решении задач:
- Сформулируй исходный вариант задачи;
- Разнеси ее на составляющие;
- Для каждой части придумай от 15 до 20 ассоциаций;
- Измени изначальную формулировку задачи, используя получившееся ассоциации;
- Напиши к новой форме еще 10 ассоциаций;
- Выбери наиболее подходящую формулировку из получившегося или повтори предыдущее действие.
Крутить фразу можно как угодно, пока не придёшь к подходящему результату.
Стратегия креативности Уолта Диснея
Метод креативного мышления от создателя «мышиного дома» предлагает рассматривать ситуацию глазами мечтателя, реалиста и строгого критика. Совместными усилиями этих трёх ты сможешь просчитать несколько путей развития ситуации и продумать план.
Кто есть кто?
- Мечтатель – фантазирует и генерирует как можно больше креативных идей без ограничений;
- Реалист – переходит к более практичному взгляду на идеи, анализируя их с точки зрения реализуемости и эффективности;
- Строгий критик – оценивает идеи, выявляя их слабые места и недостатки.
Случайное слово
Метод поход на ассоциативный, но для составления цепочки ассоциаций необходимо отправное слово.
Как это работает:
- Открой книгу, журнал или воспользуйся генератором слов. В общем, выбери любое слово;
- Найди связи между ним и твоей темой/проблемой;
- Генерируй как можно больше ассоциаций, комбинируя случайное слово с элементами твоей задачи;
- Оцени практичность и реальность наиболее интересных идей и найди самую подходящую.
Фрирайтинг
Метод заключается в написании потока мыслей за 10 минут.
- Поставь таймер и начни писать обо всём, что связано с твоей темой/проблемой, ничего не редактируя;
- Перечитай написанное и выдели главные мысли, необычные повороты, то, что в процессе тебя особенно вдохновило писать дальше и т.д.;
- Используй эти находки как отправную точку для дальнейшей проработки и развития креативных решений.
Метод шести шляп
Метод немного похож на способ Уолта Диснея.
Каждую проблему можно разложить на шесть условных шляп. Ученый, оптимист, критик, руководитель, креативщик и поэт – каждая стратегическая идея-гипотеза рассматривается с шести точек зрения.
- Белая шляпа – объективный, фактический анализ информации;
- Красная шляпа – эмоциональный, интуитивный подход;
- Чёрная шляпа – критическое, осторожное мышление;
- Жёлтая шляпа – позитивный, оптимистичный взгляд;
- Зелёная шляпа – креативное, инновационное мышление;
- Синяя шляпа – управление процессом, контроль за ходом обсуждения.
Надеемся, что перечисленные техники помогут тебе в развитии креативности. Желаем успехов!