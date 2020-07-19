10 лучших музыкальных альбомов 2020 года

The 1975 и Boulevard Depo, БГ и Kate NV, Haim и «Порнофильмы» — рассказываем о главной музыке 2020-го. The 1975 - Notes on a Conditional Form На долго откладывавшемся четвертом альбоме английской группы есть и жесткий рок, и нежная электроника, и симфонические вставки, и фолк-музыка, и влияние еще десятка жанров, но главное тут — замечательно сочиненные песни. Как будто The 1975 за 80 минут альбома хотели побывать сразу всем, и у них это удалось — они удерживают внимание, даже если сами кажутся рассредоточенными. Сharli XCX - How I'm Feeling Первый альбом, целиком записанный в самоизоляции. Песни и клипы создавались британской певицей из подручных средств при помощи поклонников и друзей, продюсеров Эй Джи Кука (лейбл PC Music) и Дилана Брэди (группа 100 Gecs). Гиперактивно безбашенный результат идеален для танцев под домашнюю светомузыку Grimes Miss Anthropocene В последнее время Клэр Буше чаще попадала в новости как «девушка Илона Маска» (а теперь и мать его ребенка по имени X ? A-12), но вообще-то одна из ключевых исполнительниц 2010-х начала новое десятилетие с очень сильного альбома. Главная тема — климатический кризис, главные приемы — резкие, но вместе с тем захватывающие переходы из одного жанра в другой и балансирование на грани плохого вкуса. Кажется, еще немного, и Граймс унесет из фантазийной мрачности в Нарнию, но не уносит, и ровно это «немного» делает альбом выдающимся. Dua Lipa Future Nostalgia Танцевальные хиты с ностальгией по 90-м — казалось бы, что тут может быть интересного? Но буквально каждая песня на альбоме английской певицы превосходно справляется с поставленной задачей — Future Nostalgia был создан, чтобы «приносить счастье, заставлять улыбаться и танцевать». Вышел он в смутное время самого начала карантина и был как нельзя кстати. BTS Map of Seoul: 7 Главные послы кей-попа в мире наглядно показывают, чем замечательно это явление — в техничных, эмоциональных и изобретательных песнях сочетаются самые разные жанры. Вдобавок к этому, оставаясь в рамках отполированной поп-музыки, BTS заинтересовывают поклонников аллюзиями к юнгианскому анализу Lady Gaga Chromatica В первом за долгое время альбоме поп-звезда путешествует на вымышленную планету Возвращаясь к танцевальному звучанию, Гага стремится помочь слушателям с помощью музыки пережить травмы прошлого The Weeknd After Hours Богатый поп-продакшен, одновременно футуристичный и отдающий дань 80-м. Томные баллады и танцевальные хуки на радость широкому слушателю. Boulevard Depo Old Blood Кончилась пятилетка, когда русский рэп постоянно прогрессировал — теперь каждую пятницу музыканты-однодневки наспех пуляют безыдейно недолговечные хиты ради счетчика стримов. Полная противоположность — альбом Бульвара Депо, который точно называет себя в одном из треков на Old Blood «старой школой в новом рестайлинге». На пластинке Депо исследует свой интерес к русской культуре, требовательно относясь к создаваемым в текстах образам и взрывному продакшену. Run The Jewels RTJ4 Убойный протестный рэп старой школы — дуэт El-P и Killer Mike даже выпустил альбом пораньше, поскольку дата релиза почти совпала с известными событиями в США. Тексты RTJ4 направлены против расистского полицейского государства и тирании правящих классов, биты — хардкорные, а фиты — удивительные: тут как легенды рэпа 90-х вроде DJ Premier, так и Зак Де Ля Роча из альтернативной группы Rage Against the Machine, причем в одном треке с Фарреллом Уильямсом. Childish Gambino 3.15.20 Актер и музыкант Дональд Гловер постоянно ищет что-то интересное и в то же время потенциально популярное. Взяв за основу соул и фанк, он в этот раз записал пластинку одновременно современную и отстраненную от контекста. На «3.15.20» Гловер вдумчиво экспериментирует с привычными жанрами, делая их более психоделическими, и манит слушателя паточной мелодичностью.