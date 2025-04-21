Выбор редакции: «Музей Арт и Факты»

Редактор Настя из Казани отправилась в Петербург и выяснила, как музей и искусственный интеллект уживаются под одной питерской крышей.

Музей Арт и Факты (далее — МАФ) — это первый в России музей, созданный в содружестве с искусственным интеллектом. Технофобы, не разбегаемся! Ничего страшного здесь ИИ не натворил. Создатели музея использовали лишь его самые добрые и правильные возможности, чтобы воплотить яркую и увлекательную экспозицию. ИИ помогал в написании текстов к объектам и сборе информации. Здесь «сведения из разных сфер жизни — от биологии до технологий — оживают в музее в виде современных арт-объектов».

Помните, в детстве были такие интерактивные энциклопедии, у которых на развороте страниц распахивались объёмные фигурки: бабочки, киты, птички. Так вот, в МАФе ты словно гуляешь по страницам такой энциклопедии: в одном зале расположилось китовое сердце размером с мини-автомобиль, в другом — африканский традиционный гроб в форме бутылки кока-колы (и в оба экспоната можно залезть!). Интерактивных зон в музее довольно много, большую часть объектов можно и нужно трогать — это здорово с точки зрения чувственного восприятия: пощупал, понюхал, и впечатления отложились в долгосрочную память.

Пространство МАФ состоит из множества залов, по которым мы с сестрой бродили на протяжении 2-х с лишним часов. Вся экспозиция тематически поделена: есть, например, палеонтологический раздел, зал с рекордами из книги Гиннесса, зал с обычаями и необычностями из разных уголков Земли. Описания к экспонатам не выглядят скучно и нудно — это кратко изложенная информация со стильной подачей.

Несмотря на наличие этикеток и описаний, я рекомендую брать аудиогид. Он автоматически синхронизируется с экспонатами в каждом зале. Так, обычное посещение музея можно превратить в путешествие по далёким странам, историческим эпохам и культурам. Правда, есть небольшой минус — нельзя управлять аудиодорожками. Пока находишься в зале, информация может крутиться до бесконечности и сводить с ума. Выход — снимать наушник или каждый раз убавлять громкость — не очень удобный. В целом с аудиогидом будет интересно и если ты планируешь поход с компанией, и если хочешь пойти один — весьма неплохой компаньон.

Эстетика, как заявляют создатели МАФ, является ключевой ценностью музея, и она действительно играет большую роль в восприятии пространства. Каждый зал выполнен ярко, стильно и современно — сплошное визуальное удовольствие! Музейные инсталляции смотрятся инстаграмно в хорошем смысле слова. Мне особенно понравился красочный ботанический уголок, посвящённый Раффлезии Арнольди (тут ты даже сможешь узнать, каков этот диковинный обитатель джунглей на запах).

Примерно в середине музейного маршрута находится игровая зона с интерактивами: тут тетрис, пятнашки, и разные игры на логику. Мы с сестрой залипли минут на 30, стараясь обыграть друг друга. Очень удобное расположение, можно немного передохнуть между двумя частями экспозиций.

В целом МАФ — аттрактивный, насыщенный разной (да, местами не самой достоверной) информацией музей с научно-популярным уклоном. В нём будет не скучно побродить в одиночку или с компанией, а потом уйти из него с новыми знаниями и приятными эмоциями, ведь экспозиция действительно хороша в плане подачи материала. Полагаю, что многим он понравится и смело могу рекомендовать к посещению!

Полный Арт и Факт!